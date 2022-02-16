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Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.02.2022
Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:32
2022-02-16T12:32
2022-02-16T14:06
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
владимир путин
госдума рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По мнению Пескова, документ — яркий показатель настроя парламентариев и общества."Но президент акцентировал, что главное — это <...> помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке (Украины. — Прим. ред.), а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер. Вот, собственно, на чем и будет акцентироваться президент в своей работе", — заключил он.Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту о необходимости признания донбасских республик. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник поприветствовали это решение. Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Москва готова делать все для решения проблем региона, а также отметил, что потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, владимир путин, госдума рф, дмитрий песков
12:32 16.02.2022 (обновлено: 14:06 16.02.2022)
Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Путин получил и принял к сведению обращение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Какого-то комментария на сей счет не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению", — сказал представитель Кремля.
По мнению Пескова, документ — яркий показатель настроя парламентариев и общества.
"Но президент акцентировал, что главное — это <...> помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке (Украины. — Прим. ред.), а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер. Вот, собственно, на чем и будет акцентироваться президент в своей работе", — заключил он.
Во вторник Госдума
проголосовала за обращение к президенту о необходимости признания донбасских республик. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин
и Леонид Пасечник
поприветствовали это решение. Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
заявил, что Москва готова делать все для решения проблем региона, а также отметил, что потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.