https://ria.ru/20220216/dolya-1773215745.html

Как продать долю в квартире: эксперты об особенностях процедуры

Долевая собственность на квартиру: что это, как оформить и продать

Как продать долю в квартире: эксперты об особенностях процедуры

Долевая собственность - это общее имущество, у которого есть несколько совладельцев, чьи права распределены в определенной пропорции. Как продать долю в... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T20:42

2022-02-16T20:42

2022-02-16T20:42

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квартиры

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Долевая собственность - это общее имущество, у которого есть несколько совладельцев, чьи права распределены в определенной пропорции. Как продать долю в квартире или доме и оформить сделку правильно, кто имеет преимущественное право на покупку части недвижимости, в каких случаях суд может принудить к ее продаже, какие права имеет дольщик, - в материале РИА Новости.Долевая собственностьОбъект недвижимости может находиться в индивидуальной и общей собственности. В первом случае права на жилье принадлежат одному человеку, во втором — нескольким. Общая собственность на квартиру или дом может быть совместной и долевой."Долевая — когда квартира находится в общей собственности с определением доли для каждого совладельца. Доли могут быть равными или неравными. Например, один собственник владеет 1/3 жилплощади, а другой — 2/3. Или трем владельцам одного объекта недвижимости принадлежит по 1/3 жилплощади. Количество собственников, а значит, и долей может быть разным. Владельцем доли квартиры, дачи или другой недвижимости можно стать в результате наследования, сделки купли-продажи, приватизации и прочее. Переоформить в долевую можно и совместную собственность. Для этого потребуется согласие совладельцев или решение суда", - отмечает Анастасия Волина, агент по недвижимости компании "Адвекс-Лидер".Условия для разделения на долиВладелец, исходя из своих целей и задач, может сам разделить недвижимость на доли, но с общим имуществом это можно сделать только после определения размера доли каждого из сособственников. По умолчанию доли считаются равными - сколько совладельцев жилого помещения, столько и долей. Это соотношение меняется по соглашению или на основании решения суда."Соглашением всех участников долевой собственности может быть установлен порядок определения и изменения их долей, в зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества. Участник долевой собственности, осуществивший за свой счет неотделимые улучшения имущества, имеет право на увеличение своей доли. Отделимые улучшения общего имущества, если иное не предусмотрено соглашением участников долевой собственности, поступают в собственность того, который их произвел", - объясняет адвокат Максим Овчинников.ОсобенностиДоля в квартире может быть выделена как идеальная так и реальная (в натуре). В первом случае она не соответствует ни одной из комнат и собственники имеют право пользоваться всей квартирой одинаково, во втором — это отдельное помещение, в которое его владелец может законно не пускать других. Выделить реальную долю можно по соглашению с другими собственниками или через суд. Но в любом случае реальная доля - это не отдельный объект права, а лишь договор о порядке использования недвижимости."Если вы стали обладателем идеальной доли в квартире и хотите монетизировать свое право собственности, то для начала вам нужно договориться с совладельцами о том, какой комнате будет соответствовать ваша доля. Далее в суде вам придется определять порядок пользования общими помещениями и выделять свою долю в натуральном выражении в виде комнаты. Как правило, суд принимает к сведению такие обстоятельства, как наличие или отсутствие инвалидности и обусловленную этим потребность размещать в комнате специализированное оборудование, или, если в квартире проживают в качестве сособственников разведенные супруги, то комната большей площади может отойти тому, с кем по определению суда остаются проживать несовершеннолетние дети. Если таких обстоятельств нет, а есть доказательства материального толка, помогающие определить размер вложенных в объект средств (на его приобретение, ремонт и обустройство), то они также могут быть признаны судом как основания для выделения большей натуральной доли", - объясняет Анастасия Волина.ПраваОт вида и размера долей зависят права их владельцев по распоряжению жилым помещением.Кроме того, каждый дольщик имеет право зарегистрировать на своей доле ребенка без согласия остальных собственников.Отличие от совместной собственностиПри совместной собственности квартира в равной степени принадлежит всем совладельцам жилплощади. Права каждого из них считаются равноценными, объект не разделен на доли."Типичным примером владения совместной собственностью является имущество супругов, нажитое в браке. При этом не играет роли, указан кто-то из супругов в качестве титульного владельца объекта недвижимости или они являются одновременно титульными владельцами. В виде собственности на объект так и будет указано - “совместная собственность”", - говорит Анастасия Волина.Плюсы совместной собственности:Минусы:Плюсы долевой собственности:Минусы:Как продать долю в квартиреПеред продажей доли другому человеку в первую очередь важно сообщить другим собственникам имущества о намерениях провести сделку и отправить соответствующее извещение."При рассылке уведомлений (особенно если неизвестно место проживания дольщиков) можно воспользоваться услугами нотариуса, он закажет выписку из ЕГРН и составит официальное предложение. Отправить извещение о продаже доли можно и по почте. Если собственники не получили заказное письмо, они считаются уведомленными", - объясняет Ольга Изосина, руководитель агентства недвижимости "Oazis Estate".Юрий Аванесов, ведущий юрист Европейской юридической службы, предупреждает, что при оформлении договора купли-продажи нотариус должен проверить соблюдение преимущественного права покупки. Следовательно, продавцу необходимо предоставить подтверждение направления уведомления. После оформления договора купли-продажи право на приобретенную долю подлежит государственной регистрации, за которую необходимо будет оплатить госпошлину в размере 2 000 р. Эти расходы обычно несет покупатель. После регистрации в Росреестре у каждой из сторон сделки остаются по экземпляру договора с отметками о госрегистрации. Если сособственниками являются несовершеннолетние и органы опеки не дали разрешение на сделку, продать долю будет невозможно.Нотариальное удостоверениеЛюбая доля продается только с участием нотариуса."В соответствии со ст. 163 ГК РФ нотариальное удостоверение является проверкой законности сделки, а также наличия у каждого из участника права на ее совершение. Этот процесс проводит нотариус или другое лицо, имеющее право совершать такое нотариальное действие. Гражданский кодекс РФ устанавливает сделки, для которых нотариальная форма обязательна и одна из них - это продажа доли недвижимости", - говорит Самвел Меграбян, юрист "Единого центра защиты".С июля 2019 года договор купли-продажи недвижимости можно заключать в простой письменной форме, если он подписан всеми долевыми собственниками, то есть квартира продается целиком и некому предоставлять первоочередное право покупки.Продажа всей квартиры в долевой собственностиЕсли собственники решили продать всю квартиру, то каждый из них (либо его представитель) должен присутствовать на сделке и дать свое письменное согласие. В этом случае договор купли-продажи нотариально заверять необязательно."Продавать долю отдельно менее выгодно, чем одновременно всеми участниками долевой собственности своих долей. На практике ½ часть в квартире можно реализовать по цене ¼ или даже 1/8 от стоимости всего жилого помещения", - говорит Михаил Паюшин.Как выкупить долюДля выкупа доли нужны документы, подтверждающие законные права на часть жилплощади: договор дарения, свидетельство о вступлении в права наследника, договор купли-продажи и подобные, выкуп происходит по соглашению всех сторон."Если доля приобретается третьим лицом, покупателю важно удостовериться, что все дольщики отказались от преимущественного права выкупа (из выписки ЕГРН можно узнать количество владельцев и размер их долей) либо не ответили на предложение", - пояснил Дмитрий Коржов, основатель юридической фирмы "Д|К".Оплата коммунальных услуг при доле имуществаКаждый дольщик обязан соразмерно своей части участвовать в уплате налогов, коммунальных и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению."В случае отказа одного из собственников выплачивать платежи другой собственник вправе требовать раздела счетов и взыскать задолженность с неплательщика за прошедший период", - говорит Самвел Меграбян.Особенности регистрации при долевой собственностиГосударственная регистрация распределения долей проводится по заявлению всех участников долевой собственности (за исключением случая, когда изменение размера доли происходит по решению суда).Можно ли выделить свою долюКаждый участник долевой собственности имеет право требовать выдела своей доли из общего имущества."При недостижении соглашения о способе и условиях выдела доли одного из дольщиков, участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. Если выдел в натуре не допускается законом или невозможен, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими дольщиками", - объясняет Самвел Меграбян.

https://ria.ru/20211125/dolya-1760776259.html

https://realty.ria.ru/20210607/sdelki-1735713118.html

https://realty.ria.ru/20210125/doli-1594472032.html

https://realty.ria.ru/20210210/sosedi-1596831150.html

https://realty.ria.ru/20211215/mosgorduma-1763915060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

квартира, квартиры, недвижимость, собственность, жилье, общество, россия