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Постпред США потребовала от России доказательств, что "вторжения" не будет
Постпред США потребовала от России доказательств, что "вторжения" не будет - РИА Новости, 16.02.2022
Постпред США потребовала от России доказательств, что "вторжения" не будет
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "русские" должны представить доказательства того, что вторжение на Украину не является неизбежным. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T02:32
2022-02-16T02:34
россия
сша
нато
украина
в мире
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ООН, 16 фев - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "русские" должны представить доказательства того, что вторжение на Украину не является неизбежным.Постпред дала во вторник интервью голландской программе Nieuwsuur.Отвечая на вопрос, есть ли доказательства того, что "вторжение" РФ неизбежно, она сказала: "Доказательства предоставят сами россияне. Мы предоставляем информацию, которую видим, продолжая поддерживать дипломатический подход".По ее словам, только президент РФ Владимир Путин и "сами русские" точно знают, что они собираются делать, "и в их власти отступить и не делать этого". "Поэтому мы надеемся, что они выберут дипломатию, а не конфронтацию", - добавила постпред США.Затем ведущий спросил Томас-Гринфилд, нет ли риска потерять доверие общественности, потому что, "откровенно говоря, западным правительствам не впервой лгать о неизбежных нападениях в других странах".Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения во вторник днем, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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россия, сша, нато, украина, в мире
02:32 16.02.2022 (обновлено: 02:34 16.02.2022)
 
Постпред США потребовала от России доказательств, что "вторжения" не будет

Постпред США Томас-Гринфилд потребовала от России доказательств, что "вторжения" не будет

© REUTERS / Mike SegarПредставитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Mike Segar
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд
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ООН, 16 фев - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "русские" должны представить доказательства того, что вторжение на Украину не является неизбежным.
Постпред дала во вторник интервью голландской программе Nieuwsuur.
Отвечая на вопрос, есть ли доказательства того, что "вторжение" РФ неизбежно, она сказала: "Доказательства предоставят сами россияне. Мы предоставляем информацию, которую видим, продолжая поддерживать дипломатический подход".
По ее словам, только президент РФ Владимир Путин и "сами русские" точно знают, что они собираются делать, "и в их власти отступить и не делать этого". "Поэтому мы надеемся, что они выберут дипломатию, а не конфронтацию", - добавила постпред США.
Затем ведущий спросил Томас-Гринфилд, нет ли риска потерять доверие общественности, потому что, "откровенно говоря, западным правительствам не впервой лгать о неизбежных нападениях в других странах".
"Послушайте, речь идет не о Западе. Речь идет о России. Речь о том, что в 2014 году российские войска вошли в Крым и до сих пор там находятся. Речь идет о том, что у России на границе с Украиной 100 с лишним тысяч военнослужащих", - ответила американский постпред.
Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения во вторник днем, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
01:42
Сноуден усомнился в достоверности сообщений о "вторжении" на Украину
 
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