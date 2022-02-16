https://ria.ru/20220216/bondarchuk-1773088379.html

Бондарчук сыграет путешественника Конюхова в фильме "Повелитель ветра"

Бондарчук сыграет путешественника Конюхова в фильме "Повелитель ветра" - РИА Новости, 16.02.2022

Бондарчук сыграет путешественника Конюхова в фильме "Повелитель ветра"

Режиссер Игорь Волошин снимет фильм "Повелитель ветра" о знаменитом российском путешественнике Федоре Конюхове, главную роль сыграет Федор Бондарчук, сообщает... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:37

2022-02-16T12:37

2022-02-16T12:37

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Режиссер Игорь Волошин снимет фильм "Повелитель ветра" о знаменитом российском путешественнике Федоре Конюхове, главную роль сыграет Федор Бондарчук, сообщает пресс-служба компании Art Pictures Studio."Феномен Федора Конюхова доказывает, что физические возможности человека – безграничны, а человеческого духа – непостижимы. Все это автоматически делает его героем блокбастера. Мы хотим снять фильм о нашем современнике, пример которого послужит не одному поколению – дерзать и быть свободными творцами своей жизни", - цитирует пресс-служба Волошина.В основу сюжета фильма ляжет кругосветный полет на воздушном шаре, который Конюхов совершил за 11 дней в 2016 году и установил мировой рекорд. Съемки начнутся в апреле 2022 года. Продюсерами картины станут Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Денис Баглай и исполнитель главной роли Федор Бондарчук."В современном мире кажется, что все дороги уже исхожены и нанесены на карты, а поездка куда-то на самолете или на поезде превращается в обыденное, практически бытовое событие. Тем интереснее исследовать судьбу человека, который вернул этому действию дух первооткрывательства и ощущение настоящего чуда. Федор Конюхов — пионер нашего времени, путешественник в подлинном смысле этого слова. Большой подарок и честь играть такого героя и общаться с ним в рамках подготовки к съемкам", - отметил Бондарчук.Федор Конюхов — российский путешественник, воздухоплаватель, альпинист, писатель и художник. Он совершил более 50 экспедиций в самые опасные и неизведанные точки земного шара, среди них пять кругосветных плаваний, пересечение Атлантики и Тихого океана. Он стал первым человеком на Земле, который смог достичь пяти полюсов планеты и покорить все высочайшие горные вершины.

https://ria.ru/20160723/1472701498.html

https://ria.ru/20211212/konyukhov-1763115981.html

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новости культуры, федор конюхов, александр андрющенко, федор бондарчук, кино и сериалы, новости - туризм