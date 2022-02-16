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В Новосибирске академика РАН заподозрили в мошенничестве, сообщил источник
В Новосибирске академика РАН заподозрили в мошенничестве, сообщил источник - РИА Новости, 16.02.2022
В Новосибирске академика РАН заподозрили в мошенничестве, сообщил источник
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 80-летнего научного руководителя Института лазерной физики СО РАН академика... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:15
2022-02-16T12:15
новосибирск
происшествия
российская академия наук
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НОВОСИБИРСК, 16 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 80-летнего научного руководителя Института лазерной физики СО РАН академика Сергея Багаева, сообщил РИА Новости источник в отделении РАН."Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщил собеседник.По данным источника, дело связано с следственными действиями в отношении директора ИЛФ СО РАН Алексея Тайченачева, которого ранее заподозрили в заключении незаконного контракта на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы со своим дочерним коммерческим предприятием с причинением ущерба институту в 2 миллиона рублей.По документам контракт выполнила Межотраслевая научно-техническая ассоциация "Сибирский лазерный центр" (МНТА СЛЦ), однако следствие считает, что контракт фиктивный и всю работу сделали сотрудники лаборатории Института лазерной физики, формально трудоустроенные по совместительству в МНТА СЛЦ. При этом возглавляет ассоциацию "Сибирский лазерный центр" Сергей Багаев.Институт лазерной физики был создан в 1991 году на базе Отделения лазерной физики (ОЛФ) Института теплофизики Сибирского отделения Академии наук СССР и Отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР. Член-корреспондент РАН Алексей Тайченачев был избран директором института в июне 2016 года. До этого директором был академик Сергей Багаев.
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новосибирск, происшествия, российская академия наук
12:15 16.02.2022
 
В Новосибирске академика РАН заподозрили в мошенничестве, сообщил источник

Источник: в Новосибирске 80-летнего академика РАН Багаева заподозрили в мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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НОВОСИБИРСК, 16 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 80-летнего научного руководителя Института лазерной физики СО РАН академика Сергея Багаева, сообщил РИА Новости источник в отделении РАН.
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщил собеседник.
По данным источника, дело связано с следственными действиями в отношении директора ИЛФ СО РАН Алексея Тайченачева, которого ранее заподозрили в заключении незаконного контракта на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы со своим дочерним коммерческим предприятием с причинением ущерба институту в 2 миллиона рублей.
По документам контракт выполнила Межотраслевая научно-техническая ассоциация "Сибирский лазерный центр" (МНТА СЛЦ), однако следствие считает, что контракт фиктивный и всю работу сделали сотрудники лаборатории Института лазерной физики, формально трудоустроенные по совместительству в МНТА СЛЦ. При этом возглавляет ассоциацию "Сибирский лазерный центр" Сергей Багаев.
Институт лазерной физики был создан в 1991 году на базе Отделения лазерной физики (ОЛФ) Института теплофизики Сибирского отделения Академии наук СССР и Отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР. Член-корреспондент РАН Алексей Тайченачев был избран директором института в июне 2016 года. До этого директором был академик Сергей Багаев.
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