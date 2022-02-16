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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220216/aktivy-1773046980.html
В Казахстане призвали проверять активы семьи Назарбаева на общих основаниях
В Казахстане призвали проверять активы семьи Назарбаева на общих основаниях - РИА Новости, 16.02.2022
В Казахстане призвали проверять активы семьи Назарбаева на общих основаниях
Информация о незаконном выводе из Казахстана денежных средств должна проверяться соответствующими органами вне зависимости от имен фигурантов, заявил... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T09:39
2022-02-16T14:37
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
нурсултан назарбаев
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НУР-СУЛТАН, 16 фев — РИА Новости. Информация о незаконном выводе из Казахстана денежных средств должна проверяться соответствующими органами вне зависимости от имен фигурантов, заявил председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов."Не только в отношении этих лиц, если есть какие-то объективные данные, это будет проверяться", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, проверяло ли возглавляемое им ведомство сообщения СМИ о незаконном выводе денежных средств за рубеж членами семьи экс-президента Нурсултана Назарбаева.Ахметжанов пояснил, что другое агентство — по финансовому мониторингу — является уполномоченным органом, "прямая задача которого проследить за движением денежных активов".Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал Касым-Жомарту Токаеву 5 января — в период массовых беспорядков в стране. Партия "Нур Отан" на внеочередном съезде 28 января избрала своим председателем Токаева, кандидатуру которого предложил экс-президент.Назарбаев 18 января впервые обратился к казахстанцам с начала массовых беспорядков и заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает Токаев, а сам экс-президент является пенсионером. Тогда же он опроверг слухи о якобы имеющемся "конфликте или противостоянии в элите".
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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев
09:39 16.02.2022 (обновлено: 14:37 16.02.2022)
 
В Казахстане призвали проверять активы семьи Назарбаева на общих основаниях

Власти Казахстана: вывод активов семьи Назарбаева нужно проверять на общих основаниях

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
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НУР-СУЛТАН, 16 фев — РИА Новости. Информация о незаконном выводе из Казахстана денежных средств должна проверяться соответствующими органами вне зависимости от имен фигурантов, заявил председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.
"Не только в отношении этих лиц, если есть какие-то объективные данные, это будет проверяться", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, проверяло ли возглавляемое им ведомство сообщения СМИ о незаконном выводе денежных средств за рубеж членами семьи экс-президента Нурсултана Назарбаева.
Ахметжанов пояснил, что другое агентство — по финансовому мониторингу — является уполномоченным органом, "прямая задача которого проследить за движением денежных активов".
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал Касым-Жомарту Токаеву 5 января — в период массовых беспорядков в стране. Партия "Нур Отан" на внеочередном съезде 28 января избрала своим председателем Токаева, кандидатуру которого предложил экс-президент.
Назарбаев 18 января впервые обратился к казахстанцам с начала массовых беспорядков и заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает Токаев, а сам экс-президент является пенсионером. Тогда же он опроверг слухи о якобы имеющемся "конфликте или противостоянии в элите".
Дарига Назарбаева - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 11:18
Назарбаева должна сложить полномочия депутата, заявил ее коллега
 
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