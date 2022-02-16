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Актер Иван Краско попал в больницу
Народного артиста Ивана Краско госпитализировали - РИА Новости, 16.02.2022
Актер Иван Краско попал в больницу
Народный артист Иван Краско попал в больницу, сообщил в эфире "Первого канала" его директор Вячеслав Смородинов. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T22:46
2022-02-16T22:46
2022-02-16T22:49
культура
общество
иван краско
санкт-петербург
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Народный артист Иван Краско попал в больницу, сообщил в эфире "Первого канала" его директор Вячеслав Смородинов.Ведущий уточнил, находится ли Краско сейчас в больнице. Директор подтвердил это.Летом прошлого года артист перенес инсульт. Тогда его положили в Центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге.Иван Краско родился в 1930 году. В кино начал сниматься в 1961-м. Сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Россия молодая" и "Господин оформитель".
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общество, иван краско, санкт-петербург
22:46 16.02.2022 (обновлено: 22:49 16.02.2022)
Народного артиста Ивана Краско госпитализировали
Перенесший инсульт актер Иван Краско попал в больницу