https://ria.ru/20220215/zyuganov-1772841963.html
Зюганов рассказал о самочувствии
Зюганов рассказал о самочувствии - РИА Новости, 15.02.2022
Зюганов рассказал о самочувствии
Находящийся в ЦКБ лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что чувствует себя нормально, третий день его анализы показывают хорошие результаты, вопрос о... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:57
2022-02-15T09:57
2022-02-15T10:06
геннадий зюганов
кпрф
политика
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Находящийся в ЦКБ лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что чувствует себя нормально, третий день его анализы показывают хорошие результаты, вопрос о выписке еще решается.В пятницу, 11 февраля секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщал РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти 2-3-дневную профилактику."Чувствую себя нормально. В принципе, третий день анализы нормальные. Показатели хорошие. Сегодня, наверное, станет понятно (по дате выписки – ред.)", - сказал Зюганов.
https://ria.ru/20220215/zhirinovskiy-1772816450.html
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геннадий зюганов, кпрф, политика, здоровье - общество
09:57 15.02.2022 (обновлено: 10:06 15.02.2022)
Зюганов рассказал о самочувствии
Лидер КПРФ Зюганов чувствует себя нормально, вопрос о выписке из больницы решается