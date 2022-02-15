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НАТО получила запрос Украины о международной помощи
НАТО получила запрос Украины о международной помощи - РИА Новости, 16.02.2022
НАТО получила запрос Украины о международной помощи
НАТО получила запрос Украины о международной помощи на случай чрезвычайных ситуаций "различного характера", которые могут затронуть гражданское население. Об... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-15T22:17
2022-02-16T00:12
в мире
украина
нато
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. НАТО получила запрос Украины о международной помощи на случай чрезвычайных ситуаций "различного характера", которые могут затронуть гражданское население. Об этом говорится в заявлении альянса."Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года Евро-атлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил запрос о международной помощи от Украины", — сообщается в заявлении.EADRCC — это основной механизм НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в Евро-Атлантическом регионе.Кроме того, Киев запросил у альянса средства для поиска взрывных устройств на разной глубине, в общей сложности более 260 единиц, оборудование для обеспечения связи, средства персональной защиты, в том числе 70 тысяч костюмов химзащиты, десятки тысяч единиц экипировки для пожарных, а также гидрокостюмы и водолазное снаряжение.Украинская сторона также просит предоставить 55 мобильных полевых лагерей с автономным жизнеобеспечением для размещения 250-300 человек. В списке указаны десятки бульдозеров, экскаваторов, автокранов, грузовых автомобилей.Кроме того, в этом списке — десятки тысяч медсредств, среди них обезболивающие, антибиотики, маски, перчатки бинты и костюмы биозащиты.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как ранее подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, не исключено, что западная истерия нацелена на то, чтобы прикрыть саботаж Минских соглашений со стороны Украины.
https://ria.ru/20220215/obse-1772983761.html
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в мире, украина, нато
22:17 15.02.2022 (обновлено: 00:12 16.02.2022)
 
НАТО получила запрос Украины о международной помощи

Украина попросила НАТО о международной помощи на случай ЧС "различного характера"

© Фото : NATOФлаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Фото : NATO
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. НАТО получила запрос Украины о международной помощи на случай чрезвычайных ситуаций "различного характера", которые могут затронуть гражданское население. Об этом говорится в заявлении альянса.
"Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года Евро-атлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил запрос о международной помощи от Украины", — сообщается в заявлении.
EADRCC — это основной механизм НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в Евро-Атлантическом регионе.
Кроме того, Киев запросил у альянса средства для поиска взрывных устройств на разной глубине, в общей сложности более 260 единиц, оборудование для обеспечения связи, средства персональной защиты, в том числе 70 тысяч костюмов химзащиты, десятки тысяч единиц экипировки для пожарных, а также гидрокостюмы и водолазное снаряжение.
Украинская сторона также просит предоставить 55 мобильных полевых лагерей с автономным жизнеобеспечением для размещения 250-300 человек. В списке указаны десятки бульдозеров, экскаваторов, автокранов, грузовых автомобилей.

Кроме того, в этом списке — десятки тысяч медсредств, среди них обезболивающие, антибиотики, маски, перчатки бинты и костюмы биозащиты.
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Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Как ранее подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, не исключено, что западная истерия нацелена на то, чтобы прикрыть саботаж Минских соглашений со стороны Украины.
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