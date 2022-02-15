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Выставка "Уникальная Россия" стала культурным событием федерального уровня

Выставка "Уникальная Россия" стала культурным событием федерального уровня - РИА Новости, 15.02.2022

Выставка "Уникальная Россия" стала культурным событием федерального уровня

II Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия", прошедшая с 27 января по 13 февраля 2022 года, стала культурным событием федерального уровня,... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:09

2022-02-15T12:09

2022-02-15T12:09

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МОСКВА, 15 фев - Пресс-служба выставки "Уникальная Россия". II Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия", прошедшая с 27 января по 13 февраля 2022 года, стала культурным событием федерального уровня, объединив внутри Гостиного двора в Москве 20 выставочных проектов, более 1500 художников и мастеров со всей страны, включая творческие коллективы из 56 регионов России, от Крыма до Якутии, от Калининграда до Владивостока, а также 6 стран-партнеров из ближнего зарубежья.Выставка-форум "Уникальная Россия" открыла в январе 2022-го Год культурного наследия народов России, объявленный президентом страны В. В. Путиным. Она стала воплощением идеи креативной экономики, весьма популярной и актуальной для нашей страны сегодня, явилась важной вехой в поисках "культурного кода" современной России, способного через творчество, традиции и общую историю объединять многочисленные народы, населяющие нашу страну, и консолидировать общество в целом. Выставка показала современную Россию во всем богатстве и красоте ее художественных смыслов!Организаторы выставки: ООО "Интеллект Инвест", Ассоциация организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции", Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства.На выставке-форуме "Уникальная Россия" были представлены: живопись, ювелирное искусство, скульптура, архитектура, народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство, историко-музейная экспозиция, церковное искусство, художественная фотография, антиквариат. Помимо этого, культурную и деловую программы форума дополнили конференции, "круглые столы", показы моды, концертная программа, мастер-классы и даже флешмобы. Среди экспонентов – Русское географическое общество, Союз Кузнецов России, Международный художественный фонд, Творческий Союз художников декоративно-прикладного искусства, объединяющий более 5500 мастеров со всей России, Всероссийский музей декоративного искусства, музей "Федоскино", музей братьев Кисель-Загорянских и дачной культуры, музей "История отечественного предпринимательства" и другие. Работ и экспонатов было так много, что все участники не смогли разместиться в Гостином дворе даже на площади 10 000 квадратных метров. Поэтому за три недели, пока длился форум, экспозиция сменялась дважды, предоставляя место все новым арт-объектам.Отдельные экспонаты своей красотой и уникальностью техники не могли не поразить посетителей. Чего стоили только картины из фарфора, кожи, металла, а также вышитые из тканевых нитей! Не возникало сомнений, что творения отдельных отечественных мастеров сегодня вполне достойны того, чтобы занимать почетное место не только на выставках, но и в музеях России и мира.Традиционные ремесла на выставке "Уникальная Россия" соседствовали с инновационными компьютерными технологиями, обсуждения общественно значимых тем – с перформансами для взрослых и детей, делая выставку интересной и познавательной для посетителей разных поколений. "Уникальная Россия" знакомила с перспективными интернет-разработками российских специалистов, дающими новые возможности отечественным художникам и мастерам для продвижения.Свои региональные стенды представили Саха (Якутия), Татарстан, Нижегородская область, Крым, Краснодарский край, Башкортостан и другие. Неотъемлемой частью экспозиции стала продукция прославленных предприятий России, которые являются сегодня узнаваемыми мировыми брендами. Это хохлома, гжель, федоскино, вологодское кружево, жостовская роспись, торжокские золотошвеи, оренбургские пуховницы, калининградский янтарь, якутские бриллианты.Под кураторством проекта "АРТистократия" в этом году была представлена экспозиция Минпромторга "Традиции и инновации", где демонстрировались работы студентов "Высшей школы народных искусств". Это современное прочтение ивановской традиционной вышивки, русской глади, золотного шитья, кадомского вениза, владимирского верхошва. В ближайшее время коллекция отправится на Неделю высокой моды в Милан как образец мастерства и многообразия российской традиционной вышивки.Историческая экспозиция "Уникальной России", представленная Фондом развития художественной промышленности и ювелирного искусства, объединила артефакты дореволюционной России, рассказывающие, в том числе, о становлении отечественного предпринимательства, а также экспонаты советской эпохи, представленные Союзом коллекционеров и Фондом "100 лет СССР", вызывающие приятное чувство ностальгии и повествующие об интереснейшем периоде нашей страны, ставшем уникальным опытом в мировой истории. Здесь же был представлен футуристический проект "Россия будущего: 2022 – 2222"."Уникальная Россия" стала прямой наследницей Всероссийской художественно-промышленной выставки в Москве 1882 года. В 2002 году мы отмечаем 140-летие этого знаменательного в жизни дореволюционной России события, с которого ведется отсчет выставочного движения у нас в стране в целом. Кроме того, в этом году II Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия" была посвящена и другим, не менее значимым датам в истории нашей страны: 1160-летию зарождения Российской государственности; 350-летию Императора Петра I; 100-летию СССР; 90-летию Северного Морского Пути. Открытием специального стенда и проведением двух конференций было отмечено на выставке и 100-летие выдающегося отечественного мыслителя Александра Зиновьева.Выставку посетили министр финансов РФ Антон Силуанов и заместитель министра Алексей Моисеев, директор Департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Колобов и заместитель директора Департамента Лилия Нургатина, легендарный шахматист и общественный деятель Анатолий Карпов, лидер партии "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов, сенатор, член комиссии Совета Федерации Федерального собрания РФ по народным художественными промыслам Елена Авдеева, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Татьяна Шлычкова, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Инна Святенко, депутаты Госдумы и Мосгордумы, общественные деятели и искусствоведы, представители Московской ассоциации предпринимателей, коллекционеры, галеристы и деятели искусства. Официальные приветствия в адрес форума направили: Министерство финансов РФ, Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство иностранных дел Российской Федерации, министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, руководство Ассамблеи народов России, руководство Ассамблеи народов Евразии и другие ведомства и общественные организации.В деловой программе форума (более 60 мероприятий) приняли участие деятели культуры, представители общественных организаций, обсудившие самый широкий круг вопросов, касающихся нашей богатой национальной культуры и многовековых традиций. Среди прозвучавших тем: "Национальные диаспоры России – культурные коды", "Меценаты России – юбилей Саввы Морозова", "Нематериальное культурное наследие в радиоэфире", "Россия уникальная. Перспективы развития национальных приоритетов", "Как вернуть Россию в лидеры экологической перезагрузки планеты", "Особенности казачьего Спаса как воинской и духовной русской традиции", "Национальная политика Советского Союза: предвосхищая будущее" и другие.В рамках деловой программы представителями разных общественных объединений было подписано также обращение к русскому, украинскому и белорусскому народам с призывом к миру и единению.Запоминающимся и ярким сегментом культурной программы выставки-форума стал блок, посвященный моде. За три недели состоялось 72 показа дизайнерских коллекций талантливых кутюрье из Республики Бурятия, Тывы, Крыма, Центрального округа России, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края и других областей, а также дружественных соседних стран - Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Были презентованы следующие fashion-проекты: "Территория русской моды" (от Продюсерского центра "Грани"), "Этноподиум" (от Евразийской Ассоциации этнодизайнеров), "Magic Fashion Week" (организатор – фотограф и дизайнер Надежда Шибина). Кроме того, был представлен специальный проект "Грани мира" (организатор - Центр "Грани"), в рамках которого дети-модели продемонстрировали национальные костюмы различных народов и регионов России.Несмотря на непростые "пандемийные" времена, выставку, где соблюдались все нормы санитарной безопасности, посетили более 31 000 гостей, а онлайн-аудитория форума составила более 3,5 миллионов зрителей. За работой выставки-форума "Уникальная Россия" следили журналисты более 170 аккредитованных СМИ.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы