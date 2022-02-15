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В Петербурге медики получили задержанные "коронавирусные" выплаты

В Петербурге медики получили задержанные "коронавирусные" выплаты - РИА Новости, 15.02.2022

В Петербурге медики получили задержанные "коронавирусные" выплаты

Почти 24 тысячи медиков в Санкт-Петербурге, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, получили выплаты за работу в декабре 2021 года, сообщает аппарат... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:37

2022-02-15T15:37

2022-02-15T15:37

распространение коронавируса

общество

александр беглов

санкт-петербург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Почти 24 тысячи медиков в Санкт-Петербурге, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, получили выплаты за работу в декабре 2021 года, сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.Ранее ряд СМИ сообщал, что петербургские медики с декабря не получали городские выплаты за работу с пациентами с COVID-19. Губернатор Александр Беглов назвал недопустимой задержку выплат за декабрь 2021 года и поручил провести служебную проверку в отношении руководителей комитетов по здравоохранению и социальной политике, которые допустили несвоевременную выплату. Комитету финансов было поручено обеспечить выплаты за декабрь не позднее 17 февраля."После подписания накануне губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым постановления правительства №108 по поручению вице-губернатора Олега Эргашева подведомственный комитету по социальной политике городской информационно-расчетный центр начал производить предусмотренные выплаты. 23 850 медиков, работающих с коронавирусом, уже получили выплаты за декабрь 2021 года на сумму 459,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.С января 2021 года наряду с федеральными выплатами медики в Петербурге получают ежемесячные выплаты из городского бюджета за фактически отработанное время в "красной зоне". За 2021 год их получили порядка 43 тысяч медицинских работников на общую сумму 9,6 миллиарда рублей. С апреля 2020 года действуют региональные выплаты на случай, если произошло заболевание, инвалидность или гибель медика от COVID-19: 300 тысяч, 500 тысяч и 1 миллион рублей соответственно. Региональные выплаты петербургским медикам, работающим с COVID-19, продлены на весь 2022 год.

https://ria.ru/20220214/vyplaty-1772775606.html

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общество, александр беглов, санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии