17:27 15.02.2022 (обновлено: 17:46 15.02.2022)
Путин напомнил о развязанной НАТО войне против Белграда
Президент Путин напомнил, что НАТО уже развязывала войну — против Белграда
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что НАТО уже развязывали войну в Европе против Югославии.
"Что касается войны в Европе: господин федеральный канцлер (Олаф Шольц) только что сказал, что люди его поколения, я отношусь к этому поколению, с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. Сказано это применительно ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением военно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц - по Белграду. Это же было. Без санкции СБ ООН. Это очень плохой пример, но он был" , - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, отвечая на вопрос, будет ли война в Европе.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.