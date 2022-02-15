https://ria.ru/20220215/vmf-1772974906.html

Шойгу проинспектировал учения ВМФ в Средиземном море

Шойгу проинспектировал учения ВМФ в Средиземном море - РИА Новости, 15.02.2022

Шойгу проинспектировал учения ВМФ в Средиземном море

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал ход учений ВМФ России в Средиземном море, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T18:21

2022-02-15T18:21

2022-02-15T19:12

безопасность

сирия

россия

средиземное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

вмф рф

воздушно-космические силы россии

тартус (город)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал ход учений ВМФ России в Средиземном море, сообщили журналистам в ведомстве.В частности, "в пункте материально-технического обслуживания в Тартусе он заслушал доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова о выполнении совместных с ВКС учебно-боевых упражнений по поражению корабельных группировок условного противника, а также стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского и противолодочного оружия".Евменов доложил, что в маневрах в Средиземном море задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, в том числе ракетные крейсеры "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал Касатонов", "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов ВКС России."В пункте МТО ВМФ России в городе Тартус Сергей Шойгу также проинспектировал судоремонтный комплекс Черноморского флота, где поставил задачи по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры пункта базирования российских кораблей в Сирии", — говорится в сообщении.Во время учений также отрабатываются мероприятия по поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Средиземного моря и пролету летательных аппаратов над ней.

https://ria.ru/20220215/siriya-1772957546.html

https://ria.ru/20220215/otvod-1772969198.html

сирия

россия

средиземное море

тартус (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу проинспектировал учение ВМФ в восточной части Средиземного моря Шойгу проинспектировал учение ВМФ в восточной части Средиземного моря, заслушал доклад о выполнении учений по поражению корабельных группировок условного противника. В учении задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов. Отрабатывается поиск иностранных подводных лодок, установление контроля за судоходством в акватории Средиземного моря и пролет летательных аппаратов. 2022-02-15T18:21 true PT2M28S

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безопасность, сирия, россия, средиземное море, министерство обороны рф (минобороны рф), вмф рф, воздушно-космические силы россии, тартус (город), сергей шойгу