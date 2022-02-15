https://ria.ru/20220215/vmf-1772974906.html
Шойгу проинспектировал учения ВМФ в Средиземном море
Шойгу проинспектировал учения ВМФ в Средиземном море - РИА Новости, 15.02.2022
Шойгу проинспектировал учения ВМФ в Средиземном море
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал ход учений ВМФ России в Средиземном море, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:21
2022-02-15T18:21
2022-02-15T19:12
безопасность
сирия
россия
средиземное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
вмф рф
воздушно-космические силы россии
тартус (город)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал ход учений ВМФ России в Средиземном море, сообщили журналистам в ведомстве.В частности, "в пункте материально-технического обслуживания в Тартусе он заслушал доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова о выполнении совместных с ВКС учебно-боевых упражнений по поражению корабельных группировок условного противника, а также стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского и противолодочного оружия".Евменов доложил, что в маневрах в Средиземном море задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, в том числе ракетные крейсеры "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал Касатонов", "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов ВКС России."В пункте МТО ВМФ России в городе Тартус Сергей Шойгу также проинспектировал судоремонтный комплекс Черноморского флота, где поставил задачи по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры пункта базирования российских кораблей в Сирии", — говорится в сообщении.Во время учений также отрабатываются мероприятия по поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Средиземного моря и пролету летательных аппаратов над ней.
https://ria.ru/20220215/siriya-1772957546.html
https://ria.ru/20220215/otvod-1772969198.html
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Шойгу проинспектировал учение ВМФ в восточной части Средиземного моря
Шойгу проинспектировал учение ВМФ в восточной части Средиземного моря, заслушал доклад о выполнении учений по поражению корабельных группировок условного противника. В учении задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов. Отрабатывается поиск иностранных подводных лодок, установление контроля за судоходством в акватории Средиземного моря и пролет летательных аппаратов.
2022-02-15T18:21
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безопасность, сирия, россия, средиземное море, министерство обороны рф (минобороны рф), вмф рф, воздушно-космические силы россии, тартус (город), сергей шойгу
18:21 15.02.2022 (обновлено: 19:12 15.02.2022)
Шойгу проинспектировал учения ВМФ в Средиземном море
Глава Минобороны Шойгу проинспектировал учения ВМФ в восточной части Средиземного моря
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал ход учений ВМФ России в Средиземном море, сообщили журналистам в ведомстве.
В частности, "в пункте материально-технического обслуживания в Тартусе
он заслушал доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова о выполнении совместных с ВКС учебно-боевых упражнений по поражению корабельных группировок условного противника, а также стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского и противолодочного оружия".
Евменов доложил, что в маневрах в Средиземном море задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, в том числе ракетные крейсеры "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал Касатонов", "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов ВКС России.
"В пункте МТО ВМФ России в городе Тартус Сергей Шойгу также проинспектировал судоремонтный комплекс Черноморского флота, где поставил задачи по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры пункта базирования российских кораблей в Сирии", — говорится в сообщении.
Во время учений также отрабатываются мероприятия по поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Средиземного моря и пролету летательных аппаратов над ней.