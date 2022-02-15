https://ria.ru/20220215/ukraina-1772989799.html

Страны не должны зайти в тупик по ситуации на Украине, заявил Шольц

Страны не должны зайти в тупик по ситуации на Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 15.02.2022

Страны не должны зайти в тупик по ситуации на Украине, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о ситуации вокруг Украины, что страны не должны зайти в тупик, который... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T19:24

2022-02-15T19:24

2022-02-15T19:24

украина

германия

минские соглашения

россия

олаф шольц

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о ситуации вокруг Украины, что страны не должны зайти в тупик, который обернется бедой для всех."Мы не должны зайти в тупик, который обернется бедой для нас всех", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров.В ходе пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным Шольц заявил, что "в такой ситуации, которая сейчас сложилась, важно использовать все возможности, чтобы позаботиться о том, чтобы мирное развитие было возможно"."Это причина, почему я сказал, что минский процесс мы считаем важной предпосылкой... с моей точки зрения, это будет вклад в то, чтобы переговоры в рамках трёхсторонней контактной группы возобновились", - добавил он.По словам канцлера, минский процесс - "это хорошая точка стартовая для мирного решения ситуации в Украине, между Донбассом и украинским правительством"."Переговоры должны проходить там именно в трёхсторонней контактной группе..." - указал он.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220215/soglasheniya-1772966909.html

https://ria.ru/20220215/donbass-1772959819.html

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украина, германия, минские соглашения, россия, олаф шольц, владимир путин, в мире