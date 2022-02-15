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Путин заявил о массовом нарушении прав человека на Украине
Путин заявил о массовом нарушении прав человека на Украине - РИА Новости, 15.02.2022
Путин заявил о массовом нарушении прав человека на Украине
Права человека массово нарушаются на Украине, в этой стране законодательно закреплена дискриминация русскоязычного населения, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:14
2022-02-15T19:30
в мире
владимир путин
украина
олаф шольц
германия
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Права человека массово нарушаются на Украине, в этой стране законодательно закреплена дискриминация русскоязычного населения, заявил президент России Владимир Путин."На Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.Путин отметил, что киевские власти отказываются от соблюдения минских соглашений и договоренностей, достигнутых на более поздних саммитах "нормандского формата"."Нет подвижек по таким принципиальным моментам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. До сих пор не закреплена в украинском законодательстве и формула бывшего министра иностранных дел Федеративной республики Германия, сегодня президента ФРГ господина Штайнмайера, которая была им предложена как компромисс по реализации минских соглашений по ключевым направлениям. К сожалению, и это до сих пор не реализовано", - заметил президент России.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220213/reznya-1772524724.html
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в мире, владимир путин, украина, олаф шольц, германия, россия
17:14 15.02.2022 (обновлено: 19:30 15.02.2022)
 
Путин заявил о массовом нарушении прав человека на Украине

Президент Путин заявил о массовом нарушении прав человека на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Права человека массово нарушаются на Украине, в этой стране законодательно закреплена дискриминация русскоязычного населения, заявил президент России Владимир Путин.
"На Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 01:29
В Раде заявили о подготовке Зеленского к "резне русских"
Путин отметил, что киевские власти отказываются от соблюдения минских соглашений и договоренностей, достигнутых на более поздних саммитах "нормандского формата".
"Нет подвижек по таким принципиальным моментам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. До сих пор не закреплена в украинском законодательстве и формула бывшего министра иностранных дел Федеративной республики Германия, сегодня президента ФРГ господина Штайнмайера, которая была им предложена как компромисс по реализации минских соглашений по ключевым направлениям. К сожалению, и это до сих пор не реализовано", - заметил президент России.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 17:29
Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом
 
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