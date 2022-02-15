Соседи Украины устроят ей косовский сценарий

16:07 15.02.2022 (обновлено: 16:37 15.02.2022)
В Израиле предупредили о риске "косовского" сценария на Украине
Израильский публицист Эскин предупредил о риске "косовского" сценария на Украине
Львов
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Продолжающийся украинский кризис грозит Киеву повторением "косовского" сценария, пишет израильский публицист Авигдор Эскин в колонке для ИноСМИ.
Эксперт обратился к прогнозу американского аналитика Джорджа Фридмана, согласно которому Польша может устроить "натиск на восток" с целью создать буферную зону в Белоруссии и Украине, а также о риске аналогичной агрессии со стороны Венгрии и Румынии.
Эскин напомнил, что после Великой Отечественной войны в состав Украины вошли территории, принадлежавшие ранее Польше (Львовская, Тернопольская, Луцкая и Ровенская области), Румынии (Буковина) и Венгрии (Закарпатье). Кроме того, сейчас там живет до двух миллионов человек с польскими корнями.
"При радикализации националистической риторики и усилении напряженности множество граждан Украины могут начать обнаруживать в родословной польские корни", — пояснил автор и добавил, что этот процесс особенно усилится при укреплении влияния Варшавы в регионе.
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В качестве аргумента к этому утверждению Эскин привел публикацию польского аналитика Конрада Ренкаса, в которой тот назвал день, когда Западную Украину присоединят к Польше, таким же счастливым, как день рождения собственных детей.
По мнению израильского эксперта, стремление поляков занять Западную Украину может усилиться на фоне прославления Степана Бандеры и других пособников Гитлера.
"В Варшаве тоже не забывают о Волынской резне и о том, что до Второй мировой войны Львов был городом с польским большинством", — указал Эскин.
В подтверждение своих слов он привел цитату 2015 года тогдашнего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского. Дипломат заявил, что Украина никогда не вступит в Евросоюз, если будет поклоняться Бандере. Аналогичной позиции придерживались председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский и президент Анджей Дуда.
Публицист отметил, что за 30 лет независимости у Киева не было серьезных конфликтов с Варшавой.
"Но если кризис вокруг Украины и кризис внутри Украины поведут к общему накалу и обострению, то западные регионы страны окажутся под угрозой "балканизации" и "косовизации", — подчеркнул Эскин.
О возможных территориальных потерях у Украины ранее заявлял ряд местных общественных и политических деятелей. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. О шансах возникновения нового территориального конфликта предупреждал политолог Александр Семченко. По его словам, новой горячей точкой наподобие Донбасса может стать Закарпатская область на западе страны. Также о риске потери шести областей предупреждал бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.
В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей и дополнительных мер обеспечения перемирия, которые вступили в силу летом 2020 года.
В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Кремль "нападет" на соседнее государство 16 февраля. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.