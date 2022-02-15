В Раде потребовали ввести санкции за обращение о признании ДНР и ЛНР
В Раде потребовали ввести санкции против депутатов Госдумы за обращение по ДНР и ЛНР
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Две фракции в украинском парламенте - "Европейская солидарность" и "Голос" – требуют введения санкций против депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"Это означает одно - продолжение войны против суверенитета и территориальной целостности Украины. Это означает одно, что наши западные партнёры не паниковали, а предупреждали мир и общество, что на столе в Кремле лежат десятки сценариев расчленения нашей страны. Это означает одно - единоличный выход Москвы из минских соглашений", - заявила депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, выступая с трибуны Верховной рады Украины от имени двух фракций.
По ее словам, в связи с этими оппозиция требует от украинской власти озвучить свой план защиты территориальной целостности Украины.
Она также призвала внести депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за обращение к президенту РФ о признании ЛНР и ДНР, "в санкционные списки".
Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Депутаты от "Единой России" 14 февраля внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД РФ относительно проекта постановления КПРФ.