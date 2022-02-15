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В Раде потребовали ввести санкции за обращение о признании ДНР и ЛНР
В Раде потребовали ввести санкции за обращение о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.02.2022
В Раде потребовали ввести санкции за обращение о признании ДНР и ЛНР
Две фракции в украинском парламенте - "Европейская солидарность" и "Голос" – требуют введения санкций против депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за обращение... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:18
2022-02-15T15:18
в мире
владимир путин
ирина геращенко
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
кпрф
госдума рф
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Две фракции в украинском парламенте - "Европейская солидарность" и "Голос" – требуют введения санкций против депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР."Это означает одно - продолжение войны против суверенитета и территориальной целостности Украины. Это означает одно, что наши западные партнёры не паниковали, а предупреждали мир и общество, что на столе в Кремле лежат десятки сценариев расчленения нашей страны. Это означает одно - единоличный выход Москвы из минских соглашений", - заявила депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, выступая с трибуны Верховной рады Украины от имени двух фракций.По ее словам, в связи с этими оппозиция требует от украинской власти озвучить свой план защиты территориальной целостности Украины.Она также призвала внести депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за обращение к президенту РФ о признании ЛНР и ДНР, "в санкционные списки".Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Депутаты от "Единой России" 14 февраля внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД РФ относительно проекта постановления КПРФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220215/gosduma-1772914360.html
https://ria.ru/20220215/priznanie-1772906968.html
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в мире, владимир путин, ирина геращенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, кпрф, госдума рф, ситуация в днр и лнр
15:18 15.02.2022
 
В Раде потребовали ввести санкции за обращение о признании ДНР и ЛНР

В Раде потребовали ввести санкции против депутатов Госдумы за обращение по ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Две фракции в украинском парламенте - "Европейская солидарность" и "Голос" – требуют введения санкций против депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Госдума РФ во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 14:43В мире
Госдума одобрила проект постановления о признании ДНР и ЛНР
"Это означает одно - продолжение войны против суверенитета и территориальной целостности Украины. Это означает одно, что наши западные партнёры не паниковали, а предупреждали мир и общество, что на столе в Кремле лежат десятки сценариев расчленения нашей страны. Это означает одно - единоличный выход Москвы из минских соглашений", - заявила депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, выступая с трибуны Верховной рады Украины от имени двух фракций.
По ее словам, в связи с этими оппозиция требует от украинской власти озвучить свой план защиты территориальной целостности Украины.
Она также призвала внести депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за обращение к президенту РФ о признании ЛНР и ДНР, "в санкционные списки".
Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Депутаты от "Единой России" 14 февраля внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД РФ относительно проекта постановления КПРФ.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 14:13
Аксенов поддержал необходимость признания ДНР и ЛНР
 
В миреВладимир ПутинИрина ГеращенкоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияКПРФГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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