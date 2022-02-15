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МИД Кипра порекомендовал соотечественникам покинуть Украину
МИД Кипра порекомендовал соотечественникам покинуть Украину - РИА Новости, 15.02.2022
МИД Кипра порекомендовал соотечественникам покинуть Украину
Министерство иностранных дел Кипра рекомендует киприотам не ездить на Украину "в связи с дальнейшей эскалацией напряженности", а находящимся там гражданам... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:45
2022-02-15T14:45
в мире
игорь конашенков
сергей лавров
владимир путин
москва
киев
россия
нато
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АФИНЫ, 15 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Кипра рекомендует киприотам не ездить на Украину "в связи с дальнейшей эскалацией напряженности", а находящимся там гражданам Республики Кипр покинуть страну, пока есть прямые авиарейсы. "Директиву для граждан Кипра по путешествиям на Украину" распространил МИД."В связи с дальнейшей эскалацией напряженности в регионе МИД рекомендует гражданам Республики Кипр воздержаться от поездок в Украину. Кроме того, гражданам Республики Кипр, постоянно проживающим и/или временно находящимся где-либо на территории Украины, предлагается покинуть страну, пока осуществляются прямые коммерческие рейсы", - говорится в документе.МИД отмечает, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации авиакомпании могут изменить или приостановить программу полетов на и из Украины.Киприотам, которые считают свое присутствие в стране необходимым, предлагается быть в готовности и сообщить свои контактные данные в посольство Кипра в Киеве, а также зарегистрироваться на онлайн-платформе www.connect2cy.gov.cy."Срок действия настоящей директивы: с 15 февраля 2022 года", - сообщил МИД.МИД также опубликовал контактные данные посольства и департамента кризисного управления МИДа для связи с гражданами.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, москва, киев, россия, нато, ситуация в днр и лнр
14:45 15.02.2022
 
МИД Кипра порекомендовал соотечественникам покинуть Украину

МИД Кипра порекомендовал соотечественникам покинуть Украину, пока есть прямые авиарейсы

© Pixabay / Dimitris VetsikasВид на Лимасол
Вид на Лимасол - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
Вид на Лимасол. Архивное фото
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АФИНЫ, 15 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Кипра рекомендует киприотам не ездить на Украину "в связи с дальнейшей эскалацией напряженности", а находящимся там гражданам Республики Кипр покинуть страну, пока есть прямые авиарейсы. "Директиву для граждан Кипра по путешествиям на Украину" распространил МИД.
"В связи с дальнейшей эскалацией напряженности в регионе МИД рекомендует гражданам Республики Кипр воздержаться от поездок в Украину. Кроме того, гражданам Республики Кипр, постоянно проживающим и/или временно находящимся где-либо на территории Украины, предлагается покинуть страну, пока осуществляются прямые коммерческие рейсы", - говорится в документе.
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14 февраля, 11:11
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МИД отмечает, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации авиакомпании могут изменить или приостановить программу полетов на и из Украины.
Киприотам, которые считают свое присутствие в стране необходимым, предлагается быть в готовности и сообщить свои контактные данные в посольство Кипра в Киеве, а также зарегистрироваться на онлайн-платформе www.connect2cy.gov.cy.
"Срок действия настоящей директивы: с 15 февраля 2022 года", - сообщил МИД.
МИД также опубликовал контактные данные посольства и департамента кризисного управления МИДа для связи с гражданами.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:44В мире
МИД Сингапура рекомендовал своим гражданам срочно покинуть Украину
 
В миреИгорь КонашенковСергей ЛавровВладимир ПутинМоскваКиевРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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