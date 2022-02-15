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Американская студентка, пропавшая в Петербурге, нашлась живой

Американская студентка, пропавшая в Петербурге, нашлась живой - РИА Новости, 15.02.2022

Американская студентка, пропавшая в Петербурге, нашлась живой

Студентку из США, которая ранее не выходила на связь в Петербурге, нашли живой у знакомого, сообщается на сайте СПбГУ. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:29

2022-02-15T16:29

2022-02-15T16:38

санкт-петербург

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сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Студентку из США, которая ранее не выходила на связь в Петербурге, нашли живой у знакомого, сообщается на сайте СПбГУ.Ранее в вузе сообщили, что в январе для обучения в СПбГУ по дополнительной образовательной программе "Русский язык как иностранный. Основной курс" в Санкт-Петербург приехала гражданка США Уэллс К. К. С 7 февраля она перестала выходить на связь, после чего вуз обратился в правоохранительные органы."В результате проведения неотложных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов удалось установить местонахождение гражданки США: все это время она находилась у знакомого. Угрозы жизни и здоровью К. К. Уэллс не зафиксировано", - сказано в сообщении. Обстоятельства произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20220204/kamchatka-1770987975.html

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санкт-петербург, происшествия, образование - общество, санкт-петербургский государственный университет, сша