https://ria.ru/20220215/stoltenberg-1772943068.html
Генсек НАТО приветствовал диалог с Россией в разных форматах
Генсек НАТО приветствовал диалог с Россией в разных форматах - РИА Новости, 15.02.2022
Генсек НАТО приветствовал диалог с Россией в разных форматах
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал диалог с Россией в разных форматах, в том числе визиты президента Франции и канцлера Германии в Москву. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:37
2022-02-15T16:37
2022-02-15T16:37
в мире
джо байден
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совет россия-нато
нато
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал диалог с Россией в разных форматах, в том числе визиты президента Франции и канцлера Германии в Москву."Мы будем рассматривать возможность для создания рамок для содержательного диалога с Россией. Я приветствую различные форматы. Нам нужен как Совет Россия-НАТО, так и двусторонние переговоры членов альянса, нам необходим нормандский формат для взаимодействия с Россией. Я также приветствую усилия лидеров стран НАТО, которые проводят встречи с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, взаимодействуют с Россией. Сегодня в России находится канцлер Германии Олаф Шольц, на прошлой неделе там был президент Франции Эммануэль Макрон, а также президент США Джо Байден находится в контакте с президентом Путиным и премьер-министр Борис Джонсон", - пояснил он.Столтенберг добавил, что НАТО "готова вести содержательный диалог с Россией, чтобы найти политическое решение… Мы следим за ситуацией, видим сигналы из Москвы о заинтересованности в продолжении дипломатических усилий для поиска политического решения".Он также отметил, что союзники остаются привержены Основополагающему акту об отношениях с Россией и своим обязательствам в рамках этого документа.
https://ria.ru/20220215/nato-1772940749.html
https://ria.ru/20220215/vzaimodeystviya-1772828876.html
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в мире, джо байден, борис джонсон, франция, россия, сша, совет россия-нато, нато
Генсек НАТО приветствовал диалог с Россией в разных форматах
Генсек НАТО Столтенберг приветствовал диалог с Россией в разных форматах