https://ria.ru/20220215/sootechestvenniki-1772902978.html

В Новосибирскую область переехали более пяти тысяч соотечественников

В Новосибирскую область переехали более пяти тысяч соотечественников - РИА Новости, 15.02.2022

В Новосибирскую область переехали более пяти тысяч соотечественников

Новосибирскую область в качестве постоянного места жительства в 2021 году выбрали более 5 тысяч человек, переехавших в регион по госпрограмме по оказанию... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:53

2022-02-15T13:53

2022-02-15T13:53

общество

новосибирская область

таджикистан

узбекистан

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НОВОСИБИРСК, 15 фев – РИА Новости. Новосибирскую область в качестве постоянного места жительства в 2021 году выбрали более 5 тысяч человек, переехавших в регион по госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает облправительство.Программа "Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом" реализуется в Новосибирской области с 2009 года."В 2021 году на постоянное место жительства в регион переехали более 5 тысяч человек. По количеству прибывших соотечественников Новосибирская область стабильно занимает первое место в Сибирском Федеральном округе", – рассказала министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.Прибывшие соотечественники представляют 35 национальностей. Большинство составляют русские – 82,3%, украинцы – 4,7%, немцы – 3,1%, татары – 2,6%. Наибольший интерес для переселения Новосибирская область представляет для соотечественников, проживающих в Казахстане (более 90% от общего количества поступивших заявлений), а также из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Украины.Министр отметила прогрессивную демографическую структуру прибывших: 70% – это трудоспособные граждане, которые работают на предприятиях торговли, в образовательных организациях, заняты в обрабатывающих производствах, строительстве, в организациях, предоставляющих коммунальные, социальные и персональные услуги.Средний возраст участников программы составляет 35 лет. 85% соотечественников имеют высшее или среднее профессиональное образование. Около 300 человек – это студенты, обучающиеся в образовательных организациях Новосибирской области. В составе семей в регион прибыло около 1,5 тысячи детей.В рамках программы соотечественникам предоставляют единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно. Талантливые студенты вправе рассчитывать на ежемесячную стипендию правительства Новосибирской области (2,5 тысячи рублей). Школьники из многодетных и малоимущих семей участников программы обеспечиваются горячим питанием.

https://ria.ru/20220209/sotsobekty-1771862662.html

https://ria.ru/20220203/ekonomika-1770783740.html

новосибирская область

таджикистан

узбекистан

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общество, новосибирская область, таджикистан, узбекистан