https://ria.ru/20220215/siriya-1772957546.html

Полет российских военные самолеты с мощнейшим оружием на борту. Видео

Опубликовано видео прибытия российских МиГ-31К и Ту-22М3 на учения в Сирии - РИА Новости, 15.02.2022

Полет российских военные самолеты с мощнейшим оружием на борту. Видео

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено прибытие российских истребителей МиГ-31К и бомбардировщиков Ту-22М3 на авиабазу Хмеймим в РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:22

2022-02-15T17:22

2022-02-15T17:22

сергей шойгу

италия

средиземное море

франция

военно-морские силы сша

нато

миг-31

ту-22м3

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено прибытие российских истребителей МиГ-31К и бомбардировщиков Ту-22М3 на авиабазу Хмеймим в Сирии.Уточняется, что МиГ-31К вооружены авиационным комплексом "Кинжал", а Ту-22М3 — сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-22. Как уточнили в ведомстве, самолеты примут участие в учениях в восточной части Средиземного моря на фоне растущего присутствия войск НАТО в регионе. В частности, речь идет об авианосцах ВМС США, Франции и Италии, которые также сопровождают ударные корабли и суда обеспечения.В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о создании первого авиационного полка истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". По словам разработчиков, этот комплекс гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров обычные и ядерные боезаряды.

https://ria.ru/20220209/siriya-1771890991.html

италия

средиземное море

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли в Сирию в рамках учений ВМФ России Носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли на "Хмеймим" в рамках учений ВМФ России. 2022-02-15T17:22 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей шойгу, италия, средиземное море, франция, военно-морские силы сша, нато, миг-31, ту-22м3