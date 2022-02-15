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Полет российских военные самолеты с мощнейшим оружием на борту. Видео
Опубликовано видео прибытия российских МиГ-31К и Ту-22М3 на учения в Сирии - РИА Новости, 15.02.2022
Полет российских военные самолеты с мощнейшим оружием на борту. Видео
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено прибытие российских истребителей МиГ-31К и бомбардировщиков Ту-22М3 на авиабазу Хмеймим в РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:22
2022-02-15T17:22
2022-02-15T17:22
сергей шойгу
италия
средиземное море
франция
военно-морские силы сша
нато
миг-31
ту-22м3
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено прибытие российских истребителей МиГ-31К и бомбардировщиков Ту-22М3 на авиабазу Хмеймим в Сирии.Уточняется, что МиГ-31К вооружены авиационным комплексом "Кинжал", а Ту-22М3 — сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-22. Как уточнили в ведомстве, самолеты примут участие в учениях в восточной части Средиземного моря на фоне растущего присутствия войск НАТО в регионе. В частности, речь идет об авианосцах ВМС США, Франции и Италии, которые также сопровождают ударные корабли и суда обеспечения.В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о создании первого авиационного полка истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". По словам разработчиков, этот комплекс гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров обычные и ядерные боезаряды.
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МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли в Сирию в рамках учений ВМФ России
Носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли на "Хмеймим" в рамках учений ВМФ России.
2022-02-15T17:22
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сергей шойгу, италия, средиземное море, франция, военно-морские силы сша, нато, миг-31, ту-22м3
Опубликовано видео прибытия российских МиГ-31К и Ту-22М3 на учения в Сирии
Минобороны опубликовало видео прибытия российских МиГ-31 и Ту-22М3 на учения в Сирии