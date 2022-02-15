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Сигналы из Москвы по безопасности внушают оптимизм, заявил генсек НАТО

Сигналы из Москвы по безопасности внушают оптимизм, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 15.02.2022

Сигналы из Москвы по безопасности внушают оптимизм, заявил генсек НАТО

Сигналы из Москвы о продолжении дипломатических усилий по переговорам о безопасности внушают некоторую надежду, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:22

2022-02-15T15:22

2022-02-15T15:46

нато

в мире

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Сигналы из Москвы о продолжении дипломатических усилий по переговорам о безопасности внушают некоторую надежду, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне министерской встречи."Сигналы из Москвы о заинтересованности в продолжении дипломатии внушают оптимизм", — сказал он.При этом Столтенберг добавил, что в альянсе "пока не видят деэскалации на границах с Украиной", но продолжат следить за ситуацией.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220215/otvet-1772832309.html

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нато, в мире, россия, йенс столтенберг