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Сигналы из Москвы по безопасности внушают оптимизм, заявил генсек НАТО
Сигналы из Москвы по безопасности внушают оптимизм, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 15.02.2022
Сигналы из Москвы по безопасности внушают оптимизм, заявил генсек НАТО
Сигналы из Москвы о продолжении дипломатических усилий по переговорам о безопасности внушают некоторую надежду, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:22
2022-02-15T15:22
2022-02-15T15:46
нато
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россия
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Сигналы из Москвы о продолжении дипломатических усилий по переговорам о безопасности внушают некоторую надежду, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне министерской встречи."Сигналы из Москвы о заинтересованности в продолжении дипломатии внушают оптимизм", — сказал он.При этом Столтенберг добавил, что в альянсе "пока не видят деэскалации на границах с Украиной", но продолжат следить за ситуацией.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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нато, в мире, россия, йенс столтенберг
15:22 15.02.2022 (обновлено: 15:46 15.02.2022)
Сигналы из Москвы по безопасности внушают оптимизм, заявил генсек НАТО
Генсек НАТО Столтенберг назвал оптимистичными сигналы из Москвы по ситуации на Украине