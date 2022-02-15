https://ria.ru/20220215/shreder-1772968540.html
Путин оценил выдвижение Шредера в совет директоров "Газпрома"
Путин оценил выдвижение Шредера в совет директоров "Газпрома" - РИА Новости, 15.02.2022
Путин оценил выдвижение Шредера в совет директоров "Газпрома"
Вхождение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в совет директоров "Газпрома" пойдет на пользу Европе и европейским потребителям, заявил президент России... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:57
2022-02-15T17:57
2022-02-15T18:33
экономика
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газпром
германия
герхард шредер
владимир путин
тимур кулибаев
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вхождение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в совет директоров "Газпрома" пойдет на пользу Европе и европейским потребителям, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров с канцлером Олафом Шольцем.Как сообщал в начале февраля "Газпром", Шредер может сменить председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева в совете директоров концерна. Шольц был давним соратником Шредера, в его бытность канцлером (1998-2005 годы) Шольц был генеральным секретарем СДПГ (2002-2004 годы), партии Шредера."Я думаю, что если будет принято такое решение, о том, что господин Шредер может быть членом совета директоров "Газпрома", то как раз с целью контроля, в том числе со стороны независимого эксперта, которым, безусловно, в этом смысле является господин Шредер... Во всяком случае у ФРГ, у европейцев будет человек который может и влияние оказать на принимаемые решения, как член совета директоров, и уж точно совершенно получать оттуда - прямо из "Газпрома" - объективную информацию. Я считаю, что это только на пользу нашему сотрудничеству, этому можно было бы только порадоваться", - сказал Путин."Будет это сделано или нет, по-моему в июне должны быть выборы, это дело самого "Газпрома", - добавил президент РФ.
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экономика, европа, газпром, германия, герхард шредер, владимир путин, тимур кулибаев, россия, олаф шольц
17:57 15.02.2022 (обновлено: 18:33 15.02.2022)
Путин оценил выдвижение Шредера в совет директоров "Газпрома"
Президент Путин: вхождение Шредера в совет директоров "Газпрома" пойдет на пользу Европе