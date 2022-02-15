Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/shlem-1772983032.html
Шойгу подарил специальный шлем летчику, совершившему 300 вылетов с Хмеймима
Шойгу подарил специальный шлем летчику, совершившему 300 вылетов с Хмеймима - РИА Новости, 15.02.2022
Шойгу подарил специальный шлем летчику, совершившему 300 вылетов с Хмеймима
Министр обороны России Сергей Шойгу во время инспекции авиабазы Хмеймим в Сирии ввел там новую традицию — подарил специальный шлем летчику, совершившему более... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:55
2022-02-15T21:28
безопасность
сергей шойгу
россия
сирия
хмеймим
воздушно-космические силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571605627_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_369b271d58f6a70a24bbfd0e8683957d.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу во время инспекции авиабазы Хмеймим в Сирии ввел там новую традицию — подарил специальный шлем летчику, совершившему более 300 вылетов, сообщили журналистам во вторник в Минобороны России."Во время общения с летно-подъемным составом авиабазы Хмеймим Сергей Шойгу ввел новую традицию — вручил специальный авиашлем летчику, совершившему более 300 боевых вылетов", — говорится в сообщении.На взлетной полосе министр пообщался с российскими летчиками дальних бомбардировщиков Ту-22М и истребителей-перехватчиков МиГ-31К, которые 15 февраля прибыли на авиабазу с территории России для участия в учениях ВМФ России.
https://ria.ru/20220215/khmeymim-1772927895.html
россия
сирия
хмеймим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571605627_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_05eb39f17768d0db672dc4bea4886773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сергей шойгу, россия, сирия, хмеймим, воздушно-космические силы россии
18:55 15.02.2022 (обновлено: 21:28 15.02.2022)
 
Шойгу подарил специальный шлем летчику, совершившему 300 вылетов с Хмеймима

Министр обороны Шойгу подарил спецшлем летчику, совершившему 300 вылетов с Хмеймима

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу (в центре) инспектирует организацию несения российскими военнослужащими боевой службы на авиабазе Хмеймим в ходе рабочей поездки в Сирию
Министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) инспектирует организацию несения российскими военнослужащими боевой службы на авиабазе Хмеймим в ходе рабочей поездки в Сирию - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) инспектирует организацию несения российскими военнослужащими боевой службы на авиабазе Хмеймим в ходе рабочей поездки в Сирию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу во время инспекции авиабазы Хмеймим в Сирии ввел там новую традицию — подарил специальный шлем летчику, совершившему более 300 вылетов, сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.
"Во время общения с летно-подъемным составом авиабазы Хмеймим Сергей Шойгу ввел новую традицию — вручил специальный авиашлем летчику, совершившему более 300 боевых вылетов", — говорится в сообщении.
На взлетной полосе министр пообщался с российскими летчиками дальних бомбардировщиков Ту-22М и истребителей-перехватчиков МиГ-31К, которые 15 февраля прибыли на авиабазу с территории России для участия в учениях ВМФ России.
МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли в Сирию в рамках учений ВМФ России - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 15:36
Истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли на Хмеймим
 
БезопасностьСергей ШойгуРоссияСирияХмеймимВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала