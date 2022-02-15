https://ria.ru/20220215/shlem-1772983032.html

Шойгу подарил специальный шлем летчику, совершившему 300 вылетов с Хмеймима

Шойгу подарил специальный шлем летчику, совершившему 300 вылетов с Хмеймима - РИА Новости, 15.02.2022

Шойгу подарил специальный шлем летчику, совершившему 300 вылетов с Хмеймима

Министр обороны России Сергей Шойгу во время инспекции авиабазы Хмеймим в Сирии ввел там новую традицию — подарил специальный шлем летчику, совершившему более... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T18:55

2022-02-15T18:55

2022-02-15T21:28

безопасность

сергей шойгу

россия

сирия

хмеймим

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571605627_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_369b271d58f6a70a24bbfd0e8683957d.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу во время инспекции авиабазы Хмеймим в Сирии ввел там новую традицию — подарил специальный шлем летчику, совершившему более 300 вылетов, сообщили журналистам во вторник в Минобороны России."Во время общения с летно-подъемным составом авиабазы Хмеймим Сергей Шойгу ввел новую традицию — вручил специальный авиашлем летчику, совершившему более 300 боевых вылетов", — говорится в сообщении.На взлетной полосе министр пообщался с российскими летчиками дальних бомбардировщиков Ту-22М и истребителей-перехватчиков МиГ-31К, которые 15 февраля прибыли на авиабазу с территории России для участия в учениях ВМФ России.

https://ria.ru/20220215/khmeymim-1772927895.html

россия

сирия

хмеймим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сергей шойгу, россия, сирия, хмеймим, воздушно-космические силы россии