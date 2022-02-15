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Шойгу подарил специальный шлем летчику, совершившему 300 вылетов с Хмеймима
Шойгу подарил специальный шлем летчику, совершившему 300 вылетов с Хмеймима - РИА Новости, 15.02.2022
Шойгу подарил специальный шлем летчику, совершившему 300 вылетов с Хмеймима
Министр обороны России Сергей Шойгу во время инспекции авиабазы Хмеймим в Сирии ввел там новую традицию — подарил специальный шлем летчику, совершившему более... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:55
2022-02-15T18:55
2022-02-15T21:28
безопасность
сергей шойгу
россия
сирия
хмеймим
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу во время инспекции авиабазы Хмеймим в Сирии ввел там новую традицию — подарил специальный шлем летчику, совершившему более 300 вылетов, сообщили журналистам во вторник в Минобороны России."Во время общения с летно-подъемным составом авиабазы Хмеймим Сергей Шойгу ввел новую традицию — вручил специальный авиашлем летчику, совершившему более 300 боевых вылетов", — говорится в сообщении.На взлетной полосе министр пообщался с российскими летчиками дальних бомбардировщиков Ту-22М и истребителей-перехватчиков МиГ-31К, которые 15 февраля прибыли на авиабазу с территории России для участия в учениях ВМФ России.
https://ria.ru/20220215/khmeymim-1772927895.html
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безопасность, сергей шойгу, россия, сирия, хмеймим, воздушно-космические силы россии
18:55 15.02.2022 (обновлено: 21:28 15.02.2022)
Шойгу подарил специальный шлем летчику, совершившему 300 вылетов с Хмеймима
Министр обороны Шойгу подарил спецшлем летчику, совершившему 300 вылетов с Хмеймима