10:18 15.02.2022 (обновлено: 11:12 15.02.2022)
Совет глав государств ЕАЭС пройдет в мае
Совет глав государств ЕАЭС пройдет в мае, возможно, на Иссык-Куле в Киргизии
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
БИШКЕК, 15 фев - РИА Новости. Совет глав государств ЕАЭС пройдет в мае, возможно, на Иссык-Куле, сообщил во вторник на пресс-конференции глава киргизского кабмина Акылбек Жапаров.
"В мае-месяце будет совет глав государств, мы планируем его провести в Кыргызстане, возможно, на Иссык-Куле", - заявил премьер.
По его словам, также в рамках саммита пройдет "большой экономический форум", на котором будут рассмотрены все инициативы Киргизии по ЕАЭС, озвученные в декабре президентом Садыром Жапаровым. Среди них - увеличение средств, выделяемых Евразийским банком развития странам-участницам союза с менее сильной экономикой.
"Этот антикризисный институт должен работать, и это не единожды подчеркивалось президентом Российской Федерации Путиным Владимиром Владимировичем - для выравнивания экономик таких стран, как Армения, Кыргызстан и Белоруссия, а не для поддержания экономик России и Казахстана. Вот этот вопрос нами будет очень жестко ставится, я надеюсь, что мои коллеги меня поддержат. А так получается 99% денег уходит на поддержание Казахстана и России", - подчеркнул Жапаров.
Также премьер отметил, что на заседании глав правительств 24 февраля в Нур-Султане он планирует поднять вопрос устранения барьеров внутри союза.