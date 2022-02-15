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Совет глав государств ЕАЭС пройдет в мае

Совет глав государств ЕАЭС пройдет в мае - РИА Новости, 15.02.2022

Совет глав государств ЕАЭС пройдет в мае

Совет глав государств ЕАЭС пройдет в мае, возможно, на Иссык-Куле, сообщил во вторник на пресс-конференции глава киргизского кабмина Акылбек Жапаров. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T10:18

2022-02-15T10:18

2022-02-15T11:12

заседание межправсовета еаэс

в мире

киргизия

евразийский экономический союз

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БИШКЕК, 15 фев - РИА Новости. Совет глав государств ЕАЭС пройдет в мае, возможно, на Иссык-Куле, сообщил во вторник на пресс-конференции глава киргизского кабмина Акылбек Жапаров."В мае-месяце будет совет глав государств, мы планируем его провести в Кыргызстане, возможно, на Иссык-Куле", - заявил премьер.По его словам, также в рамках саммита пройдет "большой экономический форум", на котором будут рассмотрены все инициативы Киргизии по ЕАЭС, озвученные в декабре президентом Садыром Жапаровым. Среди них - увеличение средств, выделяемых Евразийским банком развития странам-участницам союза с менее сильной экономикой."Этот антикризисный институт должен работать, и это не единожды подчеркивалось президентом Российской Федерации Путиным Владимиром Владимировичем - для выравнивания экономик таких стран, как Армения, Кыргызстан и Белоруссия, а не для поддержания экономик России и Казахстана. Вот этот вопрос нами будет очень жестко ставится, я надеюсь, что мои коллеги меня поддержат. А так получается 99% денег уходит на поддержание Казахстана и России", - подчеркнул Жапаров.Также премьер отметил, что на заседании глав правительств 24 февраля в Нур-Султане он планирует поднять вопрос устранения барьеров внутри союза.

https://ria.ru/20220210/eaes-1772102881.html

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заседание межправсовета еаэс, в мире, киргизия, евразийский экономический союз