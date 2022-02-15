https://ria.ru/20220215/rt-1772981241.html

Шольц прокомментировал ситуацию вокруг запрета на вещание RT DE в Германии

Шольц прокомментировал ситуацию вокруг запрета на вещание RT DE в Германии - РИА Новости, 15.02.2022

Шольц прокомментировал ситуацию вокруг запрета на вещание RT DE в Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи с Владимиром Путиным в Москве прокомментировал ситуацию вокруг запрета на вещание RT DE в Германии. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T18:46

2022-02-15T18:46

2022-02-15T18:46

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи с Владимиром Путиным в Москве прокомментировал ситуацию вокруг запрета на вещание RT DE в Германии."Это правовое государство, нужно подавать заявки, они пока ещё были не поданы, их будут обрабатывать соответствующие ведомства и структуры в соответствии существующим и действующими законами, на которые могут ссылаться все", - заявил Шольц на пресс-конференции, отвечая на вопрос, возможно ли продвижение в вопросе урегулирования ситуации с вещанием канала в ФРГ.При этом немецкий медиарегулятор MABB неоднократно заявлял, что RT DE не сможет получить лицензию в Германии из-за близости к государству. Канал, получив сербскую лицензию, вещает из Москвы в соответствии с Европейской конвенцией по трансграничному телевидению, которая позволяет это делать и на территории Германии. Власти ФРГ это в расчёт не берут без объяснения причин.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. МИД РФ заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.Ранее высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что в ходе январского визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.

https://ria.ru/20220215/dw-1772956576.html

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телеканал rt, в мире, германия, олаф шольц, владимир путин, россия