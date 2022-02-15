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Международный день детей, больных раком

Международный день детей, больных раком - РИА Новости, 15.02.2022

Международный день детей, больных раком

15 февраля во всем мире отмечается Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer Day). РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T02:16

2022-02-15T02:16

2022-02-15T02:16

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15 февраля во всем мире отмечается Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer Day).Впервые этот день был проведен в 2002 году Международной организацией детского рака (Childhood Cancer International, CCI) – глобальной сетью, состоящей из 176 организаций родителей, ассоциаций больных раком детей, переживающих ремиссию, или групп взаимопомощи в 93 странах на пяти континентах.Международный день детей, больных раком – глобальная совместная кампания по повышению осведомленности о детской онкологии и поддержке больных детей их семей.Идея проведения Международного дня детей, больных раком, состоит в том, что каждый ребенок и подросток с онкологическими заболеваниями должен иметь самую лучшую медицинскую и психосоциальную помощь независимо от происхождения, расовой принадлежности, финансового положения или социального статуса. По мнению Международной организации детского рака, каждый такой ребенок должен иметь право на раннюю и правильную диагностику, право на обеспечение жизненно важными лекарствами, право на надлежащее качественное лечение, а также право на последующий уход, услуги и возможность стабильного получения средств к существованию.Символом борьбы с детской онкологией является золотая лента. Золото как драгоценный металл символизирует драгоценное сокровище, которым являются для родителей их дети.Рак у детей принципиально отличается от злокачественных опухолей у взрослых. Если у взрослых онкологические заболевания являются приобретенными, то большая часть онкозаболеваний у детей врожденные. Кроме того, злокачественные опухоли у детей всегда развиваются быстрее.Современная медицина пока не может точно назвать причины появления этой болезни у детей. Установлены лишь предпосылки возникновения раковых опухолей, к которым относя генетическую предрасположенность, канцерогенные воздействия (загрязнение окружающей среды и наличие токсических веществ в составе окружающей обстановки), а также патологии плода в период внутриутробного развития.Специфических признаков злокачественного новообразования нет. Существует общий опухолевый симптомокомплекс: вялость, плаксивость, снижение массы тела, упругости кожи, бледность кожных покровов, а также постоянное недомогание. О наличии опухоли могут свидетельствовать изменения в поведении детей, хромота, тошнота и рвота по утрам, головные боли. В этом случае нужно срочно обратиться к врачу и пройти обследование. Огромную роль в выявлении злокачественных опухолей играют регулярные профилактические осмотры. Окончательный диагноз ставится на основе биопсии – гистологического исследования образца опухолевой ткани. Биопсия поможет также определить стадию ракового заболевания.Ежегодно рак диагностируется у более 400 тысяч детей и подростков до 20 лет. Показатель выздоровевших детей зависит от уровня дохода стран – у 80% больных детей в большинстве стран с высоким уровнем дохода рак поддается лечению, в странах с низким и средним доходом – только у 20%. В результате рак ежегодно уносит жизни почти 100 000 детей. К числу наиболее распространенных детских онкозаболеваний относятся лейкемии, злокачественные опухоли головного мозга, лимфомы, нейро- и нефробластомы. В сентябре 2018 года была запущена Глобальная инициатива ВОЗ по борьбе с раком у детей. Цель инициативы состоит в том, чтобы к 2030 году довести показатель выживаемости всех больных раком детей как минимум до 60%. Это означает увеличение показателя эффективности лечения примерно вдвое и спасение еще одного миллиона жизней в ближайшие десять лет.В России раком заболевает около четырех тысяч детей в год. Самая часто встречающаяся опухоль у детей – это нейробластома. В 75% случаев детский рак можно излечить полностью. Дорогостоящая терапия не является пожизненной.В 2020 году онкологические заболевания были выявлены у 3751 ребенка. Под наблюдением в 2020 году находились почти 29 тысяч детей в возрасте до 17 лет. В России детская онкологическая служба существует в 75% регионах ‒ в 64 из 85, еще в 11 можно получить консультацию без лечения. Из-за нехватки детских врачей-онкологов семьям с детьми приходится ехать на диагностику и лечение в столицу. Самым большим в Европе специализированным центром детской гематологии, онкологии и иммунологии является Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева. Центр был открыт в Москве 1 июня 2011 года. Решение о создании специализированной детской клиники было принято в 2005 году после встречи президента РФ Владимира Путина с больным лейкозом Димой Рогачевым, в честь которого впоследствии был назван НМИЦ ДГОИ.В центре на поток поставлены уникальные клинико-диагностические методы, которые позволяют не только раньше поставить диагноз, но и успешно лечить самые тяжелые заболевания. Иммунотерапия гематологических и онкологических заболеваний с использованием иммунокомпетентных клеток, культивированных специально для пациента, позволяет добиться ремиссии заболевания или купирования осложнений без применения ряда токсичных препаратов.Ежегодно Центр способен выполнять до 200 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, что является одним из самых высоких показателей не только в России, но и в мире. Ежегодно проводится до 70 тысяч исследований молекулярной диагностики гематологических, онкологических и иммунологических заболеваний. Ежегодно в центре выполняется 20 тысяч ультразвуковых исследований, семь тысяч МРТ-исследований и 11 тысяч КТ-исследований. Лаборатория ежегодно проводит до двух миллионов исследований. Биобанк центра хранит более пяти тысяч уникальных образцов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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