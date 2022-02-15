https://ria.ru/20220215/putin-1772976633.html
Путин: нам 30 лет говорят, что НАТО расширяться не будет
Путин: нам 30 лет говорят, что НАТО расширяться не будет - РИА Новости, 15.02.2022
Путин: нам 30 лет говорят, что НАТО расширяться не будет
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что НАТО продолжает расширяться в сторону... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:29
2022-02-15T18:29
2022-02-15T18:32
нато
олаф шольц
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россия
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германия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что НАТО продолжает расширяться в сторону российских границ."По поводу расширения НАТО. Вот вы сказали замечательную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО". Что значит "говорят"? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома", - сказал Путин.
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нато, олаф шольц, владимир путин, россия, в мире, германия
18:29 15.02.2022 (обновлено: 18:32 15.02.2022)
Путин: нам 30 лет говорят, что НАТО расширяться не будет
Путин: нам 30 лет говорят, что НАТО не будет расширяться, а теперь альянс у нашего дома