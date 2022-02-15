https://ria.ru/20220215/putin-1772966641.html

Путин обсудил с Шольцем работу DW в России и RT в Германии

Путин обсудил с Шольцем работу DW в России и RT в Германии - РИА Новости, 15.02.2022

Путин обсудил с Шольцем работу DW в России и RT в Германии

Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем они обсуждали работу DW в России и RT в Германии и договорились... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:50

2022-02-15T17:50

2022-02-15T18:34

россия

германия

владимир путин

олаф шольц

телеканал rt

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем они обсуждали работу DW в России и RT в Германии и договорились подумать о том, как можно решить возникшие проблемы.МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва пойдет Берлину навстречу, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Здесь вот, по-моему, по поводу Deutsche Welle спрашивали нашего гостя, мы обсуждали сегодня с господином федеральным канцлером и вопросы работы Deutsche Welle в России, и работы RT в федеративной республике (Германии- ред.). Я бы сейчас не хотел вдаваться в детали, чтобы не усложнять ситуацию, но мы договорились о том, что мы подумаем, как можно эти проблемы решить", - сказал Путин по итогам российско-германских переговоров.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.Ранее высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что в ходе январского визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.

https://ria.ru/20220211/rt-1772217824.html

https://ria.ru/20220212/mid-1772518434.html

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россия, германия, владимир путин, олаф шольц, телеканал rt, rt deutsch, deutsche welle