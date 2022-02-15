17:50 15.02.2022 (обновлено: 18:34 15.02.2022)
Путин обсудил с Шольцем работу DW в России и RT в Германии
Президент Путин заявил, что обсудил с канцлером Шольцем работу DW в России и RT в Германии
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем они обсуждали работу DW в России и RT в Германии и договорились подумать о том, как можно решить возникшие проблемы.
МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва пойдет Берлину навстречу, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Здесь вот, по-моему, по поводу Deutsche Welle спрашивали нашего гостя, мы обсуждали сегодня с господином федеральным канцлером и вопросы работы Deutsche Welle в России, и работы RT в федеративной республике (Германии- ред.). Я бы сейчас не хотел вдаваться в детали, чтобы не усложнять ситуацию, но мы договорились о том, что мы подумаем, как можно эти проблемы решить", - сказал Путин по итогам российско-германских переговоров.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Ранее высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что в ходе январского визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.