https://ria.ru/20220215/putin-1772956799.html

Путин прокомментировал ответы НАТО и США по гарантиям безопасности

Путин прокомментировал ответы НАТО и США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 15.02.2022

Путин прокомментировал ответы НАТО и США по гарантиям безопасности

В ответах НАТО и США по гарантиям безопасности есть моменты, которые Россия готова обсуждать, включая РСМД и военную транспарентность, сообщил президент России... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:20

2022-02-15T17:20

2022-02-15T18:34

сша

россия

нато

владимир путин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В ответах НАТО и США по гарантиям безопасности есть моменты, которые Россия готова обсуждать, включая РСМД и военную транспарентность, сообщил президент России Владимир Путин."Повторю, полученные нами от Соединённых Штатов и других членов НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности, на наш взгляд, не отвечают упомянутым трём базовым российским требованиям, однако в представленных ответах присутствует, как мне докладывался вчера министр иностранных дел Российской Федерации, присутствует ряд соображений, которые мы не только готовы обсуждать, а по сути дела, мы в своё время и предлагали нашим партнерам в предыдущие годы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.По его словам, вопросы касаются европейской безопасности, определённых систем вооружения, "имеются в виду ракеты средней и меньшей дальности, военной транспарентности"."Мы готовы к этой совместной работе и дальше", - отметил Путин.

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сша, россия, нато, владимир путин