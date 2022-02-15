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Путин прокомментировал ответы НАТО и США по гарантиям безопасности
Путин прокомментировал ответы НАТО и США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 15.02.2022
Путин прокомментировал ответы НАТО и США по гарантиям безопасности
В ответах НАТО и США по гарантиям безопасности есть моменты, которые Россия готова обсуждать, включая РСМД и военную транспарентность, сообщил президент России... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:20
2022-02-15T18:34
сша
россия
нато
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В ответах НАТО и США по гарантиям безопасности есть моменты, которые Россия готова обсуждать, включая РСМД и военную транспарентность, сообщил президент России Владимир Путин."Повторю, полученные нами от Соединённых Штатов и других членов НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности, на наш взгляд, не отвечают упомянутым трём базовым российским требованиям, однако в представленных ответах присутствует, как мне докладывался вчера министр иностранных дел Российской Федерации, присутствует ряд соображений, которые мы не только готовы обсуждать, а по сути дела, мы в своё время и предлагали нашим партнерам в предыдущие годы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.По его словам, вопросы касаются европейской безопасности, определённых систем вооружения, "имеются в виду ракеты средней и меньшей дальности, военной транспарентности"."Мы готовы к этой совместной работе и дальше", - отметил Путин.
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сша, россия, нато, владимир путин
17:20 15.02.2022 (обновлено: 18:34 15.02.2022)
 
Путин прокомментировал ответы НАТО и США по гарантиям безопасности

Путин: в ответах НАТО и США по безопасности есть моменты, которые Россия готова обусждать

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В ответах НАТО и США по гарантиям безопасности есть моменты, которые Россия готова обсуждать, включая РСМД и военную транспарентность, сообщил президент России Владимир Путин.
"Повторю, полученные нами от Соединённых Штатов и других членов НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности, на наш взгляд, не отвечают упомянутым трём базовым российским требованиям, однако в представленных ответах присутствует, как мне докладывался вчера министр иностранных дел Российской Федерации, присутствует ряд соображений, которые мы не только готовы обсуждать, а по сути дела, мы в своё время и предлагали нашим партнерам в предыдущие годы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
По его словам, вопросы касаются европейской безопасности, определённых систем вооружения, "имеются в виду ракеты средней и меньшей дальности, военной транспарентности".
"Мы готовы к этой совместной работе и дальше", - отметил Путин.
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
3 февраля, 10:05Инфографика
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
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СШАРоссияНАТОВладимир Путин
 
 
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