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Шольц настроен на прагматичное взаимодействие с Россией, считает Путин
Шольц настроен на прагматичное взаимодействие с Россией, считает Путин - РИА Новости, 15.02.2022
Шольц настроен на прагматичное взаимодействие с Россией, считает Путин
Президент РФ Владимир Путин считает, что канцлер Германии Олаф Шольц настроен на прагматичное двустороннее сотрудничество с Россией, в первую очередь это... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:07
2022-02-15T17:07
2022-02-15T18:35
россия
владимир путин
олаф шольц
германия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что канцлер Германии Олаф Шольц настроен на прагматичное двустороннее сотрудничество с Россией, в первую очередь это касается экономических связей."Не раз говорил, что Германия один из ключевых партнеров России, мы всегда стремились к укреплению взаимодействия между нашими государствами. Сложилось впечатление, что федеральный канцлер также настроен на дальнейшее прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Это касается в первую очередь экономических связей, которые традиционно носят весьма интенсивный характер", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким политиком в Москве.
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россия, владимир путин, олаф шольц, германия
17:07 15.02.2022 (обновлено: 18:35 15.02.2022)
Шольц настроен на прагматичное взаимодействие с Россией, считает Путин
Путин считает, что Шольц настроен на прагматичное двустороннее взаимодействие с Россией