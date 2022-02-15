https://ria.ru/20220215/putin-1772951968.html

Шольц настроен на прагматичное взаимодействие с Россией, считает Путин

Шольц настроен на прагматичное взаимодействие с Россией, считает Путин - РИА Новости, 15.02.2022

Шольц настроен на прагматичное взаимодействие с Россией, считает Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что канцлер Германии Олаф Шольц настроен на прагматичное двустороннее сотрудничество с Россией, в первую очередь это... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:07

2022-02-15T17:07

2022-02-15T18:35

россия

владимир путин

олаф шольц

германия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что канцлер Германии Олаф Шольц настроен на прагматичное двустороннее сотрудничество с Россией, в первую очередь это касается экономических связей."Не раз говорил, что Германия один из ключевых партнеров России, мы всегда стремились к укреплению взаимодействия между нашими государствами. Сложилось впечатление, что федеральный канцлер также настроен на дальнейшее прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Это касается в первую очередь экономических связей, которые традиционно носят весьма интенсивный характер", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким политиком в Москве.

россия

германия

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россия, владимир путин, олаф шольц, германия