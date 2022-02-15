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Белый дом прокомментировал приглашение Байдена на Украину
Белый дом прокомментировал приглашение Байдена на Украину - РИА Новости, 15.02.2022
Белый дом прокомментировал приглашение Байдена на Украину
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что пока рано говорить о возможности визита президента США Джо Байдена на Украину. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T00:17
2022-02-15T01:10
в мире
украина
сша
вашингтон
джо байден
владимир зеленский
киев
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что пока рано говорить о возможности визита президента США Джо Байдена на Украину.Ранее CNN сообщил, что во время состоявшегося накануне телефонного разговора украинский лидер Владимир Зеленский пригласил Байдена приехать в Киев "как можно скорее".Она отказалась подтвердить или опровергнуть получение приглашения.Местные СМИ цитировали источники в американской администрации, по словам которых, маловероятно, что Байден отправится на Украину.
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в мире, украина, сша, вашингтон, джо байден, владимир зеленский, киев, карин жан-пьер
00:17 15.02.2022 (обновлено: 01:10 15.02.2022)
 
Белый дом прокомментировал приглашение Байдена на Украину

Представитель Белого дома Жан-Пьер не ответила на вопрос о возможном визите Байдена в Киев

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что пока рано говорить о возможности визита президента США Джо Байдена на Украину.
Ранее CNN сообщил, что во время состоявшегося накануне телефонного разговора украинский лидер Владимир Зеленский пригласил Байдена приехать в Киев "как можно скорее".

"Мне пока нечего анонсировать по поводу каких-либо планируемых поездок", — отметила Жан-Пьер.

Она отказалась подтвердить или опровергнуть получение приглашения.
Местные СМИ цитировали источники в американской администрации, по словам которых, маловероятно, что Байден отправится на Украину.
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В миреУкраинаСШАВашингтонДжо БайденВладимир ЗеленскийКиевКарин Жан-Пьер
 
 
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