https://ria.ru/20220215/priglashenie-1772813679.html
Белый дом прокомментировал приглашение Байдена на Украину
Белый дом прокомментировал приглашение Байдена на Украину - РИА Новости, 15.02.2022
Белый дом прокомментировал приглашение Байдена на Украину
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что пока рано говорить о возможности визита президента США Джо Байдена на Украину. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T00:17
2022-02-15T00:17
2022-02-15T01:10
в мире
украина
сша
вашингтон
джо байден
владимир зеленский
киев
карин жан-пьер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768686831_0:69:3071:1796_1920x0_80_0_0_685a665ea9c05c1b4eb2d60ccdda5daa.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что пока рано говорить о возможности визита президента США Джо Байдена на Украину.Ранее CNN сообщил, что во время состоявшегося накануне телефонного разговора украинский лидер Владимир Зеленский пригласил Байдена приехать в Киев "как можно скорее".Она отказалась подтвердить или опровергнуть получение приглашения.Местные СМИ цитировали источники в американской администрации, по словам которых, маловероятно, что Байден отправится на Украину.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
украина
сша
вашингтон
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768686831_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ed0eb3bab39d24a13372df7e9e76c3bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вашингтон, джо байден, владимир зеленский, киев, карин жан-пьер
00:17 15.02.2022 (обновлено: 01:10 15.02.2022)
Белый дом прокомментировал приглашение Байдена на Украину
Представитель Белого дома Жан-Пьер не ответила на вопрос о возможном визите Байдена в Киев