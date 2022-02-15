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Белый дом прокомментировал приглашение Байдена на Украину

Белый дом прокомментировал приглашение Байдена на Украину - РИА Новости, 15.02.2022

Белый дом прокомментировал приглашение Байдена на Украину

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что пока рано говорить о возможности визита президента США Джо Байдена на Украину. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T00:17

2022-02-15T00:17

2022-02-15T01:10

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киев

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что пока рано говорить о возможности визита президента США Джо Байдена на Украину.Ранее CNN сообщил, что во время состоявшегося накануне телефонного разговора украинский лидер Владимир Зеленский пригласил Байдена приехать в Киев "как можно скорее".Она отказалась подтвердить или опровергнуть получение приглашения.Местные СМИ цитировали источники в американской администрации, по словам которых, маловероятно, что Байден отправится на Украину.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

украина

сша

вашингтон

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в мире, украина, сша, вашингтон, джо байден, владимир зеленский, киев, карин жан-пьер