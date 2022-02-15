Премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" пройдет 23 февраля
Премьера "Бессмертных" Кеосаяна о ветеранах Афганской войны пройдет в Сети 23 февраля
© Предоставлено пресс-службой прокатчикаКадр из фильма "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Фильм Тиграна Кеосаяна об участниках войны в Афганистане "Бессмертные" состоится 23 февраля в Сети, сообщает пресс-служба проекта.
В ленте рассказывают о четырех друзьях, которые прошли афганскую войну и возвращаются домой. Они едут в Москву, чтобы адаптироваться к мирной жизни. Каждый строит свою судьбу по-разному, но все сталкиваются с неприятием афганской кампании в обществе. Их наградам никто не верит. Люди считают, что ордена и медали куплены. Поэтому бывшие солдаты предпочитают не вспоминать о прошлом, и решаются на это только спустя 20 лет.
"Этот фильм — возможность поклониться друзьям и товарищам из моего детства, а также совершенно незнакомым мне ребятам, которые честно выполнили свой воинский долг в Афганистане и были обречены на несправедливое забвение. Все это — наша общая история, мы не имеем права забывать. Афганская война, безусловно, является ее частью. Это не фильм-сказка, не вымысел. Это рассказ о времени, как я его помню и чувствую", — цитирует Кеосаяна пресс-служба.
Главные роли в фильме исполнили Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Роман Мадянов, Сергей Пускепалис, Александр Метелкин, Артем Ешкин, Максим Емельянов и другие.
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные"
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Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
© Предоставлено пресс-службой прокатчикаКадр из фильма "Бессмертные"
2 из 3
Кадр из фильма "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
© Предоставлено пресс-службой прокатчикаКадр из фильма "Бессмертные"
3 из 3
Кадр из фильма "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
1 из 3
Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
2 из 3
Кадр из фильма "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
3 из 3
Кадр из фильма "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
Цифровая премьера состоится в онлайн-кинотеатрах Kion и Premier 23 февраля, после нее драму покажет телеканал НТВ.