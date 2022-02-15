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Премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" пройдет 23 февраля

Премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" пройдет 23 февраля - РИА Новости, 15.02.2022

Премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" пройдет 23 февраля

Фильм Тиграна Кеосаяна об участниках войны в Афганистане "Бессмертные" состоится 23 февраля в Сети, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:06

2022-02-15T15:06

2022-02-15T15:06

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Фильм Тиграна Кеосаяна об участниках войны в Афганистане "Бессмертные" состоится 23 февраля в Сети, сообщает пресс-служба проекта.В ленте рассказывают о четырех друзьях, которые прошли афганскую войну и возвращаются домой. Они едут в Москву, чтобы адаптироваться к мирной жизни. Каждый строит свою судьбу по-разному, но все сталкиваются с неприятием афганской кампании в обществе. Их наградам никто не верит. Люди считают, что ордена и медали куплены. Поэтому бывшие солдаты предпочитают не вспоминать о прошлом, и решаются на это только спустя 20 лет. Главные роли в фильме исполнили Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Роман Мадянов, Сергей Пускепалис, Александр Метелкин, Артем Ешкин, Максим Емельянов и другие. Цифровая премьера состоится в онлайн-кинотеатрах Kion и Premier 23 февраля, после нее драму покажет телеканал НТВ.

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новости культуры, кино и сериалы, тигран кеосаян, нтв (телеканал), москва, афганистан, юрий стоянов, сергей пускепалис, федор добронравов