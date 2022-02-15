Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220215/premiere-1772913733.html
Премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" пройдет 23 февраля
Премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" пройдет 23 февраля - РИА Новости, 15.02.2022
Премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" пройдет 23 февраля
Фильм Тиграна Кеосаяна об участниках войны в Афганистане "Бессмертные" состоится 23 февраля в Сети, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:06
2022-02-15T15:06
культура
новости культуры
кино и сериалы
тигран кеосаян
нтв (телеканал)
москва
афганистан
юрий стоянов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772915025_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddf122c89876933c9c2f696bb040ab73.jpg
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Фильм Тиграна Кеосаяна об участниках войны в Афганистане "Бессмертные" состоится 23 февраля в Сети, сообщает пресс-служба проекта.В ленте рассказывают о четырех друзьях, которые прошли афганскую войну и возвращаются домой. Они едут в Москву, чтобы адаптироваться к мирной жизни. Каждый строит свою судьбу по-разному, но все сталкиваются с неприятием афганской кампании в обществе. Их наградам никто не верит. Люди считают, что ордена и медали куплены. Поэтому бывшие солдаты предпочитают не вспоминать о прошлом, и решаются на это только спустя 20 лет. Главные роли в фильме исполнили Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Роман Мадянов, Сергей Пускепалис, Александр Метелкин, Артем Ешкин, Максим Емельянов и другие. Цифровая премьера состоится в онлайн-кинотеатрах Kion и Premier 23 февраля, после нее драму покажет телеканал НТВ.
https://ria.ru/20220203/premiere-1770827038.html
москва
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772915025_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cec387866c20275b14fa2879d36620a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, тигран кеосаян, нтв (телеканал), москва, афганистан, юрий стоянов, сергей пускепалис, федор добронравов
15:06 15.02.2022
 
Премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" пройдет 23 февраля

Премьера "Бессмертных" Кеосаяна о ветеранах Афганской войны пройдет в Сети 23 февраля

© Предоставлено пресс-службой прокатчикаКадр из фильма "Бессмертные"
Кадр из фильма Бессмертные
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Фильм Тиграна Кеосаяна об участниках войны в Афганистане "Бессмертные" состоится 23 февраля в Сети, сообщает пресс-служба проекта.
В ленте рассказывают о четырех друзьях, которые прошли афганскую войну и возвращаются домой. Они едут в Москву, чтобы адаптироваться к мирной жизни. Каждый строит свою судьбу по-разному, но все сталкиваются с неприятием афганской кампании в обществе. Их наградам никто не верит. Люди считают, что ордена и медали куплены. Поэтому бывшие солдаты предпочитают не вспоминать о прошлом, и решаются на это только спустя 20 лет.
"Этот фильм — возможность поклониться друзьям и товарищам из моего детства, а также совершенно незнакомым мне ребятам, которые честно выполнили свой воинский долг в Афганистане и были обречены на несправедливое забвение. Все это — наша общая история, мы не имеем права забывать. Афганская война, безусловно, является ее частью. Это не фильм-сказка, не вымысел. Это рассказ о времени, как я его помню и чувствую", — цитирует Кеосаяна пресс-служба.
Главные роли в фильме исполнили Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Роман Мадянов, Сергей Пускепалис, Александр Метелкин, Артем Ешкин, Максим Емельянов и другие.
© Предоставлено пресс-службой прокатчика

Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные"

Кадр из фильма Бессмертные
1 из 3

Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные"

© Предоставлено пресс-службой прокатчика
© Предоставлено пресс-службой прокатчикаКадр из фильма "Бессмертные"
Кадр из фильма Бессмертные
2 из 3
Кадр из фильма "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
© Предоставлено пресс-службой прокатчикаКадр из фильма "Бессмертные"
Кадр из фильма Бессмертные
3 из 3
Кадр из фильма "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
1 из 3

Федор Добронравов, Роман Мадянов и Юрий Стоянов в фильме "Бессмертные"

© Предоставлено пресс-службой прокатчика
2 из 3
Кадр из фильма "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
3 из 3
Кадр из фильма "Бессмертные"
© Предоставлено пресс-службой прокатчика
Цифровая премьера состоится в онлайн-кинотеатрах Kion и Premier 23 февраля, после нее драму покажет телеканал НТВ.
Юра Борисов и Ксения Раппопорт в фильме Мама, я дома
3 февраля, 14:28Культура
В Москве прошла премьера фильма "Мама, я дома" с Раппопорт и Борисовым
 
КультураНовости культурыКино и сериалыТигран КеосаянНТВ (телеканал)МоскваАфганистанЮрий СтояновСергей ПускепалисФедор Добронравов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала