https://ria.ru/20220215/potok-1772952426.html

В "Северном потоке — 2" нет политической окраски, заявил Путин

В "Северном потоке — 2" нет политической окраски, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2022

В "Северном потоке — 2" нет политической окраски, заявил Путин

Трубопровод "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект, в котором нет политической окраски, сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:08

2022-02-15T17:08

2022-02-15T17:26

россия

северный поток — 2

европа

в мире

экономика

германия

олаф шольц

владимир путин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Трубопровод "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект, в котором нет политической окраски, сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров."Не раз говорил, что этот проект — чисто коммерческий проект. И никакой политики, политической окраски здесь нет", - подчеркнул Путин.Президент также отметил, что "Северный поток — 2" - один из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов, который призван укрепить энергетическую безопасность на континенте, способствовать решению общеевропейских экономических и экологических задач.

https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772758107.html

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россия, северный поток — 2, европа, в мире, экономика, германия, олаф шольц, владимир путин