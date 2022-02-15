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В "Северном потоке — 2" нет политической окраски, заявил Путин
В "Северном потоке — 2" нет политической окраски, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2022
В "Северном потоке — 2" нет политической окраски, заявил Путин
Трубопровод "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект, в котором нет политической окраски, сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:08
2022-02-15T17:26
россия
северный поток — 2
европа
в мире
экономика
германия
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Трубопровод "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект, в котором нет политической окраски, сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров."Не раз говорил, что этот проект — чисто коммерческий проект. И никакой политики, политической окраски здесь нет", - подчеркнул Путин.Президент также отметил, что "Северный поток — 2" - один из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов, который призван укрепить энергетическую безопасность на континенте, способствовать решению общеевропейских экономических и экологических задач.
https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772758107.html
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россия, северный поток — 2, европа, в мире, экономика, германия, олаф шольц, владимир путин
17:08 15.02.2022 (обновлено: 17:26 15.02.2022)
 
В "Северном потоке — 2" нет политической окраски, заявил Путин

Путин: "Северный поток — 2" — коммерческий проект, в котором нет политической окраски

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Трубопровод "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект, в котором нет политической окраски, сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
"Не раз говорил, что этот проект — чисто коммерческий проект. И никакой политики, политической окраски здесь нет", - подчеркнул Путин.
Президент также отметил, что "Северный поток — 2" - один из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов, который призван укрепить энергетическую безопасность на континенте, способствовать решению общеевропейских экономических и экологических задач.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 17:25
Зеленский заявил о разногласиях с Шольцем из-за "Северного потока — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2ЕвропаВ миреЭкономикаГерманияОлаф ШольцВладимир Путин
 
 
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