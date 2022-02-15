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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220215/peterburg-1772844210.html
Петербургским кафе и ресторанам разрешат работать до двух часов ночи
Петербургским кафе и ресторанам разрешат работать до двух часов ночи - РИА Новости, 15.02.2022
Петербургским кафе и ресторанам разрешат работать до двух часов ночи
В Санкт-Петербурге с 21 февраля продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, концертных залов, кинотеатров, аквапарков и аттракционов, сообщает... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T10:11
2022-02-15T10:47
распространение коронавируса
санкт-петербург
общество
здоровье - общество
александр беглов
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 21 февраля продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, концертных залов, кинотеатров, аквапарков и аттракционов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"."В соответствии с постановлением с 21 февраля &lt;…&gt; продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов", - говорится в сообщении.Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий также продлевается до двух часов ночи.По-прежнему в Петербурге остаются закрытыми ночные кабаре, клубы (дискотеки). Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания.Кроме того, жители Петербурга с 21 февраля смогут посещать заведения общепита, а также учреждения культуры и спорта на основании сертификатов о наличии антител к коронавирусу."В соответствии с постановлением с 21 февраля граждане, получившие медицинские сертификаты о наличии у них антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции, смогут посещать… музеи и выставки, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры,… объекты розничной торговли", - говорится в сообщении.Сертификаты о наличии антител также позволяют посещать церемонии бракосочетания, досуговые и развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры, рестораны и кафе, а также пансионаты, санатории и дома отдыха.
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санкт-петербург, общество, здоровье - общество, александр беглов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
10:11 15.02.2022 (обновлено: 10:47 15.02.2022)
 
Петербургским кафе и ресторанам разрешат работать до двух часов ночи

В Петербурге с 21 февраля ресторанам, кафе, кинотеатрам разрешат работать до двух ночи

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетитель в одном из кафе в Санкт-Петербурге
Посетитель в одном из кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетитель в одном из кафе в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 21 февраля продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, концертных залов, кинотеатров, аквапарков и аттракционов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
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"В соответствии с постановлением с 21 февраля <…> продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов", - говорится в сообщении.
Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий также продлевается до двух часов ночи.
По-прежнему в Петербурге остаются закрытыми ночные кабаре, клубы (дискотеки). Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания.
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Кроме того, жители Петербурга с 21 февраля смогут посещать заведения общепита, а также учреждения культуры и спорта на основании сертификатов о наличии антител к коронавирусу.
"В соответствии с постановлением с 21 февраля граждане, получившие медицинские сертификаты о наличии у них антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции, смогут посещать… музеи и выставки, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры,… объекты розничной торговли", - говорится в сообщении.
Сертификаты о наличии антител также позволяют посещать церемонии бракосочетания, досуговые и развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры, рестораны и кафе, а также пансионаты, санатории и дома отдыха.
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