https://ria.ru/20220215/peregovory-1772951210.html

Путин заявил о деловой атмосфере на переговорах с Шольцем

Путин заявил о деловой атмосфере на переговорах с Шольцем - РИА Новости, 15.02.2022

Путин заявил о деловой атмосфере на переговорах с Шольцем

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил, что встреча прошла в деловой атмосфере,... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:04

2022-02-15T17:04

2022-02-15T17:18

в мире

владимир путин

олаф шольц

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санкт-петербург

гамбург (город)

германия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил, что встреча прошла в деловой атмосфере, лидеры стран предметно и обстоятельно обсудили все актуальные вопросы."В ходе сегодняшних переговоров, которые прошли в деловой атмосфере, мы предметно и обстоятельно обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и перспективы их развития. И, конечно, уделили особое внимание наиболее актуальным проблемам международной повестки дня", - сказал Путин."Господин Шольц впервые посещает Россию в качестве главы германского правительства, но в период руководства Гамбургом в качестве первого бургомистра города он, в частности, во многом способствовал развитию побратимских, партнерских связей с Санкт-Петербургом, и, кстати, этим связям в нынешнем году исполняется уже 65 лет", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220213/sholts-1772579418.html

россия

санкт-петербург

гамбург (город)

германия

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в мире, владимир путин, олаф шольц, россия, санкт-петербург, гамбург (город), германия