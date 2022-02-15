https://ria.ru/20220215/peregovory-1772951210.html
Путин заявил о деловой атмосфере на переговорах с Шольцем
Путин заявил о деловой атмосфере на переговорах с Шольцем - РИА Новости, 15.02.2022
Путин заявил о деловой атмосфере на переговорах с Шольцем
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил, что встреча прошла в деловой атмосфере,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:04
2022-02-15T17:04
2022-02-15T17:18
в мире
владимир путин
олаф шольц
россия
санкт-петербург
гамбург (город)
германия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил, что встреча прошла в деловой атмосфере, лидеры стран предметно и обстоятельно обсудили все актуальные вопросы."В ходе сегодняшних переговоров, которые прошли в деловой атмосфере, мы предметно и обстоятельно обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и перспективы их развития. И, конечно, уделили особое внимание наиболее актуальным проблемам международной повестки дня", - сказал Путин."Господин Шольц впервые посещает Россию в качестве главы германского правительства, но в период руководства Гамбургом в качестве первого бургомистра города он, в частности, во многом способствовал развитию побратимских, партнерских связей с Санкт-Петербургом, и, кстати, этим связям в нынешнем году исполняется уже 65 лет", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220213/sholts-1772579418.html
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в мире, владимир путин, олаф шольц, россия, санкт-петербург, гамбург (город), германия
17:04 15.02.2022 (обновлено: 17:18 15.02.2022)
Путин заявил о деловой атмосфере на переговорах с Шольцем
Президент Путин заявил о деловой атмосфере на переговорах с канцлером Германии Шольцем