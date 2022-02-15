https://ria.ru/20220215/peregovory-1772835001.html

Глава МИД Афганистана оценил переговоры в Осло со странами Запада

Глава МИД Афганистана оценил переговоры в Осло со странами Запада - РИА Новости, 15.02.2022

Глава МИД Афганистана оценил переговоры в Осло со странами Запада

Переговоры афганской делегации в Осло с представителями ряда западных стран, включая США, прошли успешно, удалось добиться понимания по некоторым вопросам и... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T09:06

2022-02-15T09:06

2022-02-15T09:06

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

талибан

норвегия

осло

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КАБУЛ, 15 фев - РИА Новости. Переговоры афганской делегации в Осло с представителями ряда западных стран, включая США, прошли успешно, удалось добиться понимания по некоторым вопросам и частичной отмены санкций, наложенных на Афганистан, заявил в интервью РИА Новости глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки.Делегация талибов с 23 по 25 января посетила Осло, где проходили переговоры с афганскими политиками, гражданскими активистами, а также с дипломатами из Норвегии и ряда других стран."В Осло у нас были встречи с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, Норвегии и США. Конечно, у них были опасения, а у нас были требования, но встречи прошли успешно… Особенно в переговорах с США, мы добились прогресса в вопросе отмены санкций", - сказал Мутаки.По словам политика, выдан ряд лицензий, которые будут способствовать возвращению средств в Афганистан."И мы ожидаем большего. По мере улучшения ситуации другие страны пообещали оказать гуманитарную помощь, которая уже расширяется", - заявил Мутаки.

https://ria.ru/20220211/afganistan-1772218230.html

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в мире, афганистан, талибан, норвегия, осло