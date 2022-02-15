https://ria.ru/20220215/afganistan-1772865407.html

Амир Хан Мутаки: Афганистан стремится стать экономическим центром в регионе

Амир Хан Мутаки: Афганистан стремится стать экономическим центром в регионе - РИА Новости, 15.02.2022

Амир Хан Мутаки: Афганистан стремится стать экономическим центром в регионе

Временное правительство Афганистана продолжает проводить серии переговоров с разными странами мира с целью доказать свою миролюбивую позицию, добиться признания РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:00

2022-02-15T13:00

2022-02-15T13:00

интервью

амир хан мутаки

афганистан

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Временное правительство Афганистана продолжает проводить серии переговоров с разными странами мира с целью доказать свою миролюбивую позицию, добиться признания и стабилизировать экономическое положение после 20-летней войны с США и их союзниками. Министр иностранных дел при временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки рассказал в интервью РИА Новости о перспективах вернуть замороженные Вашингтоном афганские средства, о ситуации с афганскими дипломатами по всему миру, о том в каком направлении развиваются отношения с Россией, Ираном и странами региона, а также о том, что является главным вектором внешней политики новых властей в Кабуле.– Дипломатический аппарат тоже пострадал в ходе событий в Афганистане. Каковы ваши приоритеты в работе министерства и контактах с зарубежными коллегами?– В Кабуле сейчас много посольств: одни открыты полностью, а некоторые на уровне консульств. Мы установили контакты с соседними странами, со странами региона и другими государствами. Московский саммит был прекрасной возможностью. В нем участвовали представители многих стран, с которыми мы смогли встретиться. Это был очень хороший прогресс. У нас была положительная встреча с послами европейских стран. У нас также была поездка в Норвегию, где нам удалось провести встречи с представителями многих стран, таких как страны Евросоюза, США и Норвегия. Мы хорошо продвинулись в этом направлении и смогли донести голос Афганистана миру. На сегодняшний день нам удалось снизить международное давление на Афганистан, частично ослабить санкции и в итоге начать путь к нормальной жизни.– Внешнеполитическая позиция Афганистана останется прежней или будут перемены? Если будет что-то меняться, то в каких областях?– В прошлом Афганистан был оккупирован. Здесь было много военных из разных стран. Конечно, интересы и указания этих стран учитывались в первую очередь. Теперь исламское руководство у власти, исламские и афганские интересы будут взяты за основу. Конечно, будут перемены. Цель нашей нынешней политики – это прекращение конфликтов. Мы не хотим, чтобы Афганистан был центром конфронтации мировых держав. Наша политика ориентирована на экономику. В будущем мы хотим, чтобы Афганистан стал экономическим хабом в регионе и связующим звеном с Южной Азией. В условиях мира и процветания Афганистан будет играть роль связующего центра, и наша экономика будет развиваться, экономика стран региона будет развиваться, и множество региональных противоречий прекратится. В данный момент мы придерживаемся такой политики.– Есть ли четкий вектор внешней политики, который бы отражал позицию исламского эмирата в целом?– Четкая позиция заключается в том, что мы не позволим никому использовать Афганистан как плацдарм против кого-либо. Мы также не намерены противостоять какой-либо стране в интересах другой. Нам нужны хорошие отношения. Мы хотим, чтобы Афганистан использовался как транзитная точка. Мы хотим, чтобы Афганистан стал центром торговли. Это ключевые моменты афганской системы. Это будет система, которую хотят афганцы, и это исламская система.– Вы упомянули встречи в Осло. Чего конкретно там удалось достичь?– В Осло у нас были встречи с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, Норвегии и США. Конечно, у них были опасения, а у нас были требования, но встречи прошли успешно. Особенно в переговорах с США, мы добились прогресса в вопросе отмены санкций. Вы знаете, что выдан ряд лицензий, которые будут способствовать возвращению средств в Афганистан. Некоторые санкции были отменены, и мы ожидаем большего. По мере улучшения ситуации другие страны пообещали оказать гуманитарную помощь, которая уже расширяется. С их стороны были некоторые опасения, на которые мы отреагировали положительно. Поэтому норвежская встреча была прекрасной возможностью, отличная встреча, полная достижений.– В чем заключается обеспокоенность США и других стран? Эти беспокойства обоснованы?– Мы предложили им увидеть ситуацию в Афганистане своими глазами, отправив своих представителей. Пусть не смотрят на нас через призму каких-то СМИ. Гибель людей каждый день, убийства, военные операции, авиаудары и огромные потери – это все в прошлом. Сегодня войны в Афганистане нет. Мы сказали им, что присутствие военных около 50 стран не смогло гарантировать безопасность и мир в Афганистане в то время, а сегодня в стране стабильно, и люди чувствуют себя в безопасности при власти исламского эмирата. Если весь мир и Европа с США в частности говорят о мире, то он есть в Афганистане… Те, кто бежал из Афганистана по тем или иным причинам и подняли шум за 5-10 тысяч километров, они преподносят искаженную картину. Реальность – это то, что вы можете сами увидеть в Кабуле и других провинциях.– США выполнили обязательства по соглашениям в Дохе?– Нет. США не выполнили некоторые обещания. К примеру, в договоренностях было указано, что заключенные исламского эмирата в течение нескольких дней будут освобождены. К сожалению, этого не произошло, пока мы их не освободили сами, после того как Кабул и другие провинции перешли под наш контроль. Было обещано исключить из черных списков официальных представителей новой власти. Они обещали, что США будут помогать в восстановлении Афганистана и убедят другие страны последовать их примеру. Вместо этого они ввели санкции. Мы же обещали, что в приоритете у нас будут экономические и дипломатические отношения с США. Мы держим свое слово, вопреки действиям, которые мы получаем взамен. Афганистан не будет использоваться против США и их союзников.– Обсуждаете ли вы с Россией условия признания?– Ни Россия, ни мы пока не выдвигали никаких условий для признания, но у нас хорошие отношения. В Кабуле работает посольство России, в Москве открыто посольство Афганистана, особых условий нет. Мы надеемся, что это взаимодействие продолжит развиваться.– Посольство Афганистана в Москве сообщило об отсутствии средств…– Мы стараемся, мы предоставили возможности некоторым посольствам, мы выплатили зарплаты некоторым из них, и часть получит свои средства скоро. Мы несем ответственность за создание условий для полноценной работы. У нас есть потенциал сделать это в ближайшем будущем.– Когда временная администрация исламского эмирата будет трансформирована в постоянную?– Когда мы вошли в Кабул, это не являлось первостепенной задачей. Но в городе образовался вакуум, и мы вошли неожиданно. После мы должны были создать условия для людей и сохранить жизнеспособность системы. Тогда было объявлено о формировании кабинета. Сейчас он шаг за шагом работает над укреплением системы. Когда все условия будут обеспечены для страны, тогда будут изменения.– Будут ли в стране осуществляться проекты Всемирного банка или зарубежных инвесторов?– Когда мы были в Норвегии, там был ряд государств, имеющих влияние на Всемирный банк, Банк Азии, которые могут сыграть положительную роль. Мы провели положительные переговоры с ними. За последние 20 лет в Афганистане мало чего было сделано, а когда американцы ушли, вместе с ними ушли их друзья с долларами. Поэтому есть серьезная экономическая проблема. Наша задача – работать над инфраструктурными проектами. Как только экономика страны начнет подниматься на ноги, мы попросим поддержки международного сообщества, и сами будем работать над решением проблем. Пока никаких конкретных обещаний нет.– Какие важные вопросы обсуждались с советником премьер-министра Пакистана по национальной безопасности?– Вы знаете, что между Афганистаном и Пакистаном налажена тесная торговля. Между странами осуществляются импорт и экспорт… Важно отметить, что мы хотим расширить привлечение портов Карачи и Вака. Пакистан хочет экспортировать свои товары в Центральную Азию через Афганистан, поэтому вопрос транзита и его прозрачности является очень важным. Это детально обсуждалось как в экономическом, так и в политическом контексте. Это была хорошая поездка с командой технических специалистов из компетентных министерств разных отраслей.– Были ли подписаны какие-либо контракты между Ираном и Афганистаном в области нефти и газа? Есть ли возможность у Афганистана покупать нефть и газ у Ирана напрямую?– У нас была поездка в Иран совместно с министерствами финансов, природных ресурсов, транспорта, экономики, общественных работ и по делам беженцев. Действительно, Афганистану нужно больше нефти и газа, по этим вопросам у нас были встречи с иранской стороной. Иранские власти уведомили нас, что готовы оказать содействие при необходимости импортировать из других стран через Иран. Было принято решение продолжить встречи в этом ключе. Мы удовлетворены отношениями и прогрессом с Ираном.– Были подписаны конкретные контракты по нефти?– Отношения с Ираном будут развиваться дальше, правительственные контракты находятся на рассмотрении, некоторые из них будут подписаны после консультаций с нашими компетентными ведомствами. В перспективе будут и другие контракты.– Что бы вы хотели добавить?– С учетом того, что ваше агентство вещает в разных странах, хочу передать афганцам: где бы вы ни были, вы – афганцы и наши братья, наши объятия всегда открыты для вас. Это их родина и дом. У всех есть свои деревни. Они могут приезжать и уезжать, когда захотят. Могут работать и учиться. Мы надеемся, что впредь афганцы не будут противостоять системе. Все афганцы сейчас в безопасности, включая женщин, детей и стариков. Благоприятные условия созданы, и система должна быть сильной в интересах всех. Адресуя свое послание миру, хочу сказать: мы хотим хороших, положительных отношений с миром. Мы не хотим, чтобы афганская земля использовалась против кого-либо. Наша цель – это хорошие экономические и дипломатические отношения с миром. Вот наше послание, особенно в экономическом ключе. Мы идем вперед в очень хорошем направлении, и мы надеемся, что так и будет продолжаться.

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https://ria.ru/20220124/afganistan-1769194980.html

https://ria.ru/20220209/afganistan-1771827168.html

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интервью, амир хан мутаки, афганистан