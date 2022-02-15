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ГД приняла во II чтении проект об усилении ответственности для педофилов
ГД приняла во II чтении проект об усилении ответственности для педофилов - РИА Новости, 15.02.2022
ГД приняла во II чтении проект об усилении ответственности для педофилов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, усиливающий меры защиты детей от насилия, в частности, предлагается... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:42
2022-02-15T15:37
госдума рф
общество
россия
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, усиливающий меры защиты детей от насилия, в частности, предлагается лишать свободы на срок до одного года за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста.Законопроект, направленный на усиление борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних, приняли в первом чтении в 2018 году. Он предполагает внесение изменений в УК РФ и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса РФ."Установить уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, – за такие деяния будет назначаться наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок", - следует из документа.Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. При этом отмечается, что лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником, уточняется в материалах.Также законопроектом предлагается предусмотреть отягчающие обстоятельства для педофилов, которые занимаются обучением или защитой детей, отстаивают их права и законные интересы, проживают или работают с ними.Помимо этого, предлагается повысить уголовную ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору, с использованием СМИ или интернета, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего."Такие деяния будут наказываться лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового", - говорится в материалах.Согласно концепции проекта, в судебном следствии при допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до 16 лет (сегодня до 14 лет) сможет участвовать психолог. Также возможно будет установить градацию временных ограничений их допроса – в зависимости от их возраста.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе первого зампреда думского комитета по госстроительству Ирины Панькиной, согласно поправкам ко второму чтению, из законопроекта исключаются положения о пожизненном лишении свободы, поскольку буквально месяц назад Госдумой был принят закон о пожизненном наказании для педофилов.Кроме того, в изначальной редакции законопроекта предлагалось ввести приостановку сроков давности по ряду подобных преступлений. Ко второму чтению было предложено оставить прежний универсальный подход."При этом важно знать, что по особо тяжким преступлениям срок давности составляет 15 лет, а вопрос о применении сроков давности к лицу, в отношении которого назначено пожизненное лишением свободы (к ним относятся и особо квалифицированные составы насильственных преступлений против детей), всегда остаётся на усмотрение суда", – отметила Панькина, которую цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20220210/nadzor-1772084247.html
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госдума рф, общество, россия
13:42 15.02.2022 (обновлено: 15:37 15.02.2022)
 
ГД приняла во II чтении проект об усилении ответственности для педофилов

Госдума приняла в основном чтении проект об усилении ответственности для педофилов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, усиливающий меры защиты детей от насилия, в частности, предлагается лишать свободы на срок до одного года за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста.
Законопроект, направленный на усиление борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних, приняли в первом чтении в 2018 году. Он предполагает внесение изменений в УК РФ и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
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"Установить уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, – за такие деяния будет назначаться наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок", - следует из документа.
Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. При этом отмечается, что лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником, уточняется в материалах.
Также законопроектом предлагается предусмотреть отягчающие обстоятельства для педофилов, которые занимаются обучением или защитой детей, отстаивают их права и законные интересы, проживают или работают с ними.
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Помимо этого, предлагается повысить уголовную ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору, с использованием СМИ или интернета, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
"Такие деяния будут наказываться лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового", - говорится в материалах.
Согласно концепции проекта, в судебном следствии при допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до 16 лет (сегодня до 14 лет) сможет участвовать психолог. Также возможно будет установить градацию временных ограничений их допроса – в зависимости от их возраста.
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Как пояснили РИА Новости в пресс-службе первого зампреда думского комитета по госстроительству Ирины Панькиной, согласно поправкам ко второму чтению, из законопроекта исключаются положения о пожизненном лишении свободы, поскольку буквально месяц назад Госдумой был принят закон о пожизненном наказании для педофилов.
Кроме того, в изначальной редакции законопроекта предлагалось ввести приостановку сроков давности по ряду подобных преступлений. Ко второму чтению было предложено оставить прежний универсальный подход.
"При этом важно знать, что по особо тяжким преступлениям срок давности составляет 15 лет, а вопрос о применении сроков давности к лицу, в отношении которого назначено пожизненное лишением свободы (к ним относятся и особо квалифицированные составы насильственных преступлений против детей), всегда остаётся на усмотрение суда", – отметила Панькина, которую цитирует пресс-служба.
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