https://ria.ru/20220215/olimpiada-1772813819.html
Кардиолог сообщил о появлении смертельно опасного тренда из-за Олимпиады
Кардиолог сообщил о появлении смертельно опасного тренда из-за Олимпиады - РИА Новости, 15.02.2022
Кардиолог сообщил о появлении смертельно опасного тренда из-за Олимпиады
Во время Олимпиады некоторые россияне начинают заниматься спортом в усиленном режиме. Но попытка повторить достижения профессиональных атлетов — это смертельно... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T04:15
2022-02-15T04:15
2022-02-15T04:15
олимпиада 2022
общество
спорт
россия
российская академия наук
здоровье
константин иванов
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Во время Олимпиады некоторые россияне начинают заниматься спортом в усиленном режиме. Но попытка повторить достижения профессиональных атлетов — это смертельно опасная затея, предупредил в интервью радио Sputnik кардиолог Константин Иванов.За Олимпийскими играми следит множество зрителей, некоторые из них увлекаются настолько, что и сами усиливают нагрузки во время тренировок. Появляется модный тренд на интенсивные занятия спортом, который может приводить к трагедиям, отметил врач-кардиолог, заведующий центром кардиологии и терапии Больницы Российской академии наук Константин Иванов.Сердце у профессиональных спортсменов способно выдерживать "сумасшедшие" нагрузки, которые могут навредить неподготовленному человеку, продолжил кардиолог."При выраженных спортивных нагрузках у нас сердце может сокращаться более 200 раз в минуту и перекачивать за это время до 35 литров крови. Это сумасшедшая нагрузка даже для профессиональных спортсменов, у которых так называемое правильное сердце, которое адаптировано к таким нагрузкам", — объяснил Иванов.Человек, который не занимается спортом профессионально, должен следить за частотой пульса во время тренировок и не пытаться повторить достижения участников Олимпиады, продолжил он."Повторять упражнения за спортсменами — это модный тренд. Но проблема в том, что это может потом очень серьезно сказаться на здоровье неподготовленного человека. Лучше заниматься физкультурой и следить, чтобы частота пульса не превышала 120-140 ударов в минуту", — посоветовал Иванов.
https://ria.ru/20220206/sosudy-1771375504.html
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общество, спорт, россия, российская академия наук, здоровье, константин иванов
Кардиолог сообщил о появлении смертельно опасного тренда из-за Олимпиады
Кардиолог Иванов: Олимпиада породила опасный тренд на занятия спортом в усиленном режиме
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Во время Олимпиады некоторые россияне начинают заниматься спортом в усиленном режиме. Но попытка повторить достижения профессиональных атлетов — это смертельно опасная затея, предупредил в интервью радио Sputnik
кардиолог Константин Иванов.
За Олимпийскими играми следит множество зрителей, некоторые из них увлекаются настолько, что и сами усиливают нагрузки во время тренировок. Появляется модный тренд на интенсивные занятия спортом, который может приводить к трагедиям, отметил врач-кардиолог, заведующий центром кардиологии и терапии Больницы Российской академии наук
Константин Иванов.
"Люди стали не только активно смотреть Олимпиаду, но и повторять за спортсменами, которые стремятся занять пьедестал. К сожалению, достаточно часто это заканчивается трагедиями", — сказал он.
Сердце у профессиональных спортсменов способно выдерживать "сумасшедшие" нагрузки, которые могут навредить неподготовленному человеку, продолжил кардиолог.
"При выраженных спортивных нагрузках у нас сердце может сокращаться более 200 раз в минуту и перекачивать за это время до 35 литров крови. Это сумасшедшая нагрузка даже для профессиональных спортсменов, у которых так называемое правильное сердце, которое адаптировано к таким нагрузкам", — объяснил Иванов.
Человек, который не занимается спортом профессионально, должен следить за частотой пульса во время тренировок и не пытаться повторить достижения участников Олимпиады, продолжил он.
"Повторять упражнения за спортсменами — это модный тренд. Но проблема в том, что это может потом очень серьезно сказаться на здоровье неподготовленного человека. Лучше заниматься физкультурой и следить, чтобы частота пульса не превышала 120-140 ударов в минуту", — посоветовал Иванов.