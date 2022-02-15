11:52 15.02.2022 (обновлено: 17:55 15.02.2022)
В Армении опровергли заявление Азербайджана об обстреле на границе
Минобороны Армении назвало заявление Азербайджана об обстреле на границе дезинформацией
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 15 фев — РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими военнослужащими азербайджанских боевых позиций на границе.
Ранее Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций Вооруженных сил страны армянской стороной.
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"Министерство обороны Азербайджана 15 февраля вновь распространило дезинформацию, утверждая, что 14 и 15 февраля подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским боевым позициям, дислоцированным на северо-восточном и восточном направлениях армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полноценным контролем ВС Армении.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.
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