https://ria.ru/20220215/obstrel-1772868850.html

В Армении опровергли заявление Азербайджана об обстреле на границе

В Армении опровергли заявление Азербайджана об обстреле на границе - РИА Новости, 15.02.2022

В Армении опровергли заявление Азербайджана об обстреле на границе

Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими военнослужащими азербайджанских боевых позиций на границе. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:52

2022-02-15T11:52

2022-02-15T17:55

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азербайджан

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минобороны азербайджана

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ЕРЕВАН, 15 фев — РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими военнослужащими азербайджанских боевых позиций на границе.Ранее Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций Вооруженных сил страны армянской стороной."Министерство обороны Азербайджана 15 февраля вновь распространило дезинформацию, утверждая, что 14 и 15 февраля подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским боевым позициям, дислоцированным на северо-восточном и восточном направлениях армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полноценным контролем ВС Армении.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.

https://ria.ru/20220210/odkb-1772153899.html

https://ria.ru/20220210/karabakh-1772032279.html

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