В Азербайджане заявили об обстреле со стороны армянских военных
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил армянской стороной
Граница Армении и Азербайджана
БАКУ, 15 фев - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило во вторник об обстреле позиций вооруженных сил страны армянской стороной.
"Четырнадцатого февраля с 18.45 подразделения вооруженных сил Армении... без какой-либо на то причины периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бармагбина Кельбаджарского района", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.
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Также Минобороны Азербайджана сообщило, что во вторник примерно в 01.40 (00.40 мск) с армянских позиций подверглись обстрелу азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Агбулаг Товузского района.
Комментариями армянской стороны РИА Новости не располагает. По заявлению Баку, обстрел был подавлен ответным огнем, потерь среди личного состава и техники нет.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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