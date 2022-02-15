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В Азербайджане заявили об обстреле со стороны армянских военных
В Азербайджане заявили об обстреле со стороны армянских военных - РИА Новости, 15.02.2022
В Азербайджане заявили об обстреле со стороны армянских военных
Министерство обороны Азербайджана заявило во вторник об обстреле позиций вооруженных сил страны армянской стороной. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:23
2022-02-15T11:23
в мире
армения
азербайджан
минобороны азербайджана
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БАКУ, 15 фев - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило во вторник об обстреле позиций вооруженных сил страны армянской стороной."Четырнадцатого февраля с 18.45 подразделения вооруженных сил Армении... без какой-либо на то причины периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бармагбина Кельбаджарского района", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.Также Минобороны Азербайджана сообщило, что во вторник примерно в 01.40 (00.40 мск) с армянских позиций подверглись обстрелу азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Агбулаг Товузского района.Комментариями армянской стороны РИА Новости не располагает. По заявлению Баку, обстрел был подавлен ответным огнем, потерь среди личного состава и техники нет.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220112/dialog-1767439060.html
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в мире, армения, азербайджан, минобороны азербайджана
11:23 15.02.2022
 
В Азербайджане заявили об обстреле со стороны армянских военных

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил армянской стороной

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана
Читать ria.ru в
БАКУ, 15 фев - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило во вторник об обстреле позиций вооруженных сил страны армянской стороной.
"Четырнадцатого февраля с 18.45 подразделения вооруженных сил Армении... без какой-либо на то причины периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бармагбина Кельбаджарского района", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.
Военнослужащий Армении на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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ОБСЕ призвала Азербайджан и Армению начать содержательный диалог
Также Минобороны Азербайджана сообщило, что во вторник примерно в 01.40 (00.40 мск) с армянских позиций подверглись обстрелу азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Агбулаг Товузского района.
Комментариями армянской стороны РИА Новости не располагает. По заявлению Баку, обстрел был подавлен ответным огнем, потерь среди личного состава и техники нет.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Баку - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
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В миреАрменияАзербайджанМинобороны Азербайджана
 
 
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