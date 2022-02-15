https://ria.ru/20220215/obstrel-1772861399.html

В Азербайджане заявили об обстреле со стороны армянских военных

В Азербайджане заявили об обстреле со стороны армянских военных - РИА Новости, 15.02.2022

В Азербайджане заявили об обстреле со стороны армянских военных

Министерство обороны Азербайджана заявило во вторник об обстреле позиций вооруженных сил страны армянской стороной. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:23

2022-02-15T11:23

2022-02-15T11:23

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армения

азербайджан

минобороны азербайджана

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БАКУ, 15 фев - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило во вторник об обстреле позиций вооруженных сил страны армянской стороной."Четырнадцатого февраля с 18.45 подразделения вооруженных сил Армении... без какой-либо на то причины периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бармагбина Кельбаджарского района", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.Также Минобороны Азербайджана сообщило, что во вторник примерно в 01.40 (00.40 мск) с армянских позиций подверглись обстрелу азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Агбулаг Товузского района.Комментариями армянской стороны РИА Новости не располагает. По заявлению Баку, обстрел был подавлен ответным огнем, потерь среди личного состава и техники нет.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220112/dialog-1767439060.html

https://ria.ru/20220213/arest-1772592179.html

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в мире, армения, азербайджан, минобороны азербайджана