https://ria.ru/20220215/navalnyy-1773020162.html
Прокурор заявил, что Навальный за пять лет потратил восемь миллионов рублей
Прокурор заявил, что Навальный за пять лет потратил восемь миллионов рублей - РИА Новости, 15.02.2022
Прокурор заявил, что Навальный за пять лет потратил восемь миллионов рублей
Алексей Навальный за пять лет потратил более 8 миллионов рублей, в списке его расходов - оплата кафе и ресторанов в России и за рубежом, а также авиабилеты,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T23:57
2022-02-15T23:57
2022-02-15T23:57
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россия
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алексей навальный
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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 15 фев – РИА Новости. Алексей Навальный за пять лет потратил более 8 миллионов рублей, в списке его расходов - оплата кафе и ресторанов в России и за рубежом, а также авиабилеты, отели, прокат автомобилей и такси, озвучила представитель гособвинения в суде.Лефортовский районный суд Москвы во вторник на выездном заседании в ИК-2 в Покрове начал рассматривать новое уголовное дело против Навального - его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. Навальный в суде вину не признал.Гособвинитель в суде огласила список расходов Навального на покупки товаров и услуг за пять лет - с 2016 по 2020 годы."Списание денежных средств на оплату товаров и услуг со счетов Навального, назначение: кафе, бары и рестораны, юридические услуги, отели, интернет-ресурсы, медицинские услуги, авиабилеты, спортивные клубы и секции, магазины одежды, досуг и развлечения, такси, услуги связи, образовательные услуги, бухгалтерские услуги, магазины продуктов, прокат автомобилей, благотворительность, парикмахерские и салоны красоты, ж/д-билеты, покупки на АЗС, аптеки, печатная продукция", - огласила список гособвинитель."Сумма списанных денежных средств со счетов Навального за указанные услуги составляет 8 миллионов 169 608 рублей 19 копеек", - сообщила она. Гособвинитель уточнила, что речь идет о расходах за 2016-2020 годы со счетов Навального в нескольких банках. В частности, Навальный потратил 1 629 876 рублей на "оплату услуг баров, ресторанов, кафе на территории РФ, а также в зарубежных странах - Испании, Франции, США и Австрии".Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*. Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Выездные заседания в исправительных учреждениях являются обычной практикой - по данным ФСИН, с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года в таком формате прошло 8947 заседаний в отношении 9057 человек, в том числе 81 заседание по уголовным делам за преступления, совершенные до осуждения, как в случае с Навальным.* Запрещенная в России экстремистская организация
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сша, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный
Прокурор заявил, что Навальный за пять лет потратил восемь миллионов рублей
Представитель гособвинения в суде: Навальный за пять лет потратил восемь миллионов рублей
ПОКРОВ (Владимирская обл.), 15 фев – РИА Новости. Алексей Навальный за пять лет потратил более 8 миллионов рублей, в списке его расходов - оплата кафе и ресторанов в России и за рубежом, а также авиабилеты, отели, прокат автомобилей и такси, озвучила представитель гособвинения в суде.
Лефортовский районный суд Москвы
во вторник на выездном заседании в ИК-2 в Покрове
начал рассматривать новое уголовное дело против Навального - его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. Навальный в суде вину не признал.
Гособвинитель в суде огласила список расходов Навального на покупки товаров и услуг за пять лет - с 2016 по 2020 годы.
"Списание денежных средств на оплату товаров и услуг со счетов Навального, назначение: кафе, бары и рестораны, юридические услуги, отели, интернет-ресурсы, медицинские услуги, авиабилеты, спортивные клубы и секции, магазины одежды, досуг и развлечения, такси, услуги связи, образовательные услуги, бухгалтерские услуги, магазины продуктов, прокат автомобилей, благотворительность, парикмахерские и салоны красоты, ж/д-билеты, покупки на АЗС, аптеки, печатная продукция", - огласила список гособвинитель.
"Сумма списанных денежных средств со счетов Навального за указанные услуги составляет 8 миллионов 169 608 рублей 19 копеек", - сообщила она. Гособвинитель уточнила, что речь идет о расходах за 2016-2020 годы со счетов Навального в нескольких банках. В частности, Навальный потратил 1 629 876 рублей на "оплату услуг баров, ресторанов, кафе на территории РФ, а также в зарубежных странах - Испании
, Франции
, США
и Австрии".
Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией
"*. Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко
- по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Выездные заседания в исправительных учреждениях являются обычной практикой - по данным ФСИН
, с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года в таком формате прошло 8947 заседаний в отношении 9057 человек, в том числе 81 заседание по уголовным делам за преступления, совершенные до осуждения, как в случае с Навальным.
* Запрещенная в России экстремистская организация