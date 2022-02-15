Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/navalnyy-1773020162.html
Прокурор заявил, что Навальный за пять лет потратил восемь миллионов рублей
Прокурор заявил, что Навальный за пять лет потратил восемь миллионов рублей - РИА Новости, 15.02.2022
Прокурор заявил, что Навальный за пять лет потратил восемь миллионов рублей
Алексей Навальный за пять лет потратил более 8 миллионов рублей, в списке его расходов - оплата кафе и ресторанов в России и за рубежом, а также авиабилеты,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T23:57
2022-02-15T23:57
происшествия
сша
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772873784_0:0:3321:1868_1920x0_80_0_0_fb67c08cfa81844d0eb1b11929edd70a.jpg
ПОКРОВ (Владимирская обл.), 15 фев – РИА Новости. Алексей Навальный за пять лет потратил более 8 миллионов рублей, в списке его расходов - оплата кафе и ресторанов в России и за рубежом, а также авиабилеты, отели, прокат автомобилей и такси, озвучила представитель гособвинения в суде.Лефортовский районный суд Москвы во вторник на выездном заседании в ИК-2 в Покрове начал рассматривать новое уголовное дело против Навального - его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. Навальный в суде вину не признал.Гособвинитель в суде огласила список расходов Навального на покупки товаров и услуг за пять лет - с 2016 по 2020 годы."Списание денежных средств на оплату товаров и услуг со счетов Навального, назначение: кафе, бары и рестораны, юридические услуги, отели, интернет-ресурсы, медицинские услуги, авиабилеты, спортивные клубы и секции, магазины одежды, досуг и развлечения, такси, услуги связи, образовательные услуги, бухгалтерские услуги, магазины продуктов, прокат автомобилей, благотворительность, парикмахерские и салоны красоты, ж/д-билеты, покупки на АЗС, аптеки, печатная продукция", - огласила список гособвинитель."Сумма списанных денежных средств со счетов Навального за указанные услуги составляет 8 миллионов 169 608 рублей 19 копеек", - сообщила она. Гособвинитель уточнила, что речь идет о расходах за 2016-2020 годы со счетов Навального в нескольких банках. В частности, Навальный потратил 1 629 876 рублей на "оплату услуг баров, ресторанов, кафе на территории РФ, а также в зарубежных странах - Испании, Франции, США и Австрии".Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*. Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Выездные заседания в исправительных учреждениях являются обычной практикой - по данным ФСИН, с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года в таком формате прошло 8947 заседаний в отношении 9057 человек, в том числе 81 заседание по уголовным делам за преступления, совершенные до осуждения, как в случае с Навальным.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220215/navalnyy-1772943443.html
https://ria.ru/20220215/navalnyy-1772852369.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772873784_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_3379f92a84a576b85d794ef95533f785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сша, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный
23:57 15.02.2022
 
Прокурор заявил, что Навальный за пять лет потратил восемь миллионов рублей

Представитель гособвинения в суде: Навальный за пять лет потратил восемь миллионов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2
Читать ria.ru в
ПОКРОВ (Владимирская обл.), 15 фев – РИА Новости. Алексей Навальный за пять лет потратил более 8 миллионов рублей, в списке его расходов - оплата кафе и ресторанов в России и за рубежом, а также авиабилеты, отели, прокат автомобилей и такси, озвучила представитель гособвинения в суде.
Лефортовский районный суд Москвы во вторник на выездном заседании в ИК-2 в Покрове начал рассматривать новое уголовное дело против Навального - его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. Навальный в суде вину не признал.
Гособвинитель в суде огласила список расходов Навального на покупки товаров и услуг за пять лет - с 2016 по 2020 годы.
"Списание денежных средств на оплату товаров и услуг со счетов Навального, назначение: кафе, бары и рестораны, юридические услуги, отели, интернет-ресурсы, медицинские услуги, авиабилеты, спортивные клубы и секции, магазины одежды, досуг и развлечения, такси, услуги связи, образовательные услуги, бухгалтерские услуги, магазины продуктов, прокат автомобилей, благотворительность, парикмахерские и салоны красоты, ж/д-билеты, покупки на АЗС, аптеки, печатная продукция", - огласила список гособвинитель.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 16:39
Навальный не признал вину в мошенничестве с пожертвованиями ФБК*
"Сумма списанных денежных средств со счетов Навального за указанные услуги составляет 8 миллионов 169 608 рублей 19 копеек", - сообщила она. Гособвинитель уточнила, что речь идет о расходах за 2016-2020 годы со счетов Навального в нескольких банках. В частности, Навальный потратил 1 629 876 рублей на "оплату услуг баров, ресторанов, кафе на территории РФ, а также в зарубежных странах - Испании, Франции, США и Австрии".
Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*. Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Выездные заседания в исправительных учреждениях являются обычной практикой - по данным ФСИН, с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года в таком формате прошло 8947 заседаний в отношении 9057 человек, в том числе 81 заседание по уголовным делам за преступления, совершенные до осуждения, как в случае с Навальным.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Сотрудники правоохранительных органов на территории исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, где пройдет заседание по новому делу против Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 10:48
Юлию Навальную допустили в ИК-2, где рассматривают дело против ее мужа
 
ПроисшествияСШАРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Фонд борьбы с коррупциейАлексей Навальный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала