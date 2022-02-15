https://ria.ru/20220215/nato-1772965355.html

Отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет, заявил Путин

Отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2022

Отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет, заявил Путин

Отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет, Россия хочет решить этот вопрос в ближайшее время в ходе переговорного процесса, подчеркнул Владимир Путин... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:47

2022-02-15T17:47

2022-02-15T18:22

россия

владимир путин

олаф шольц

германия

в мире

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нато

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет, Россия хочет решить этот вопрос в ближайшее время в ходе переговорного процесса, подчеркнул Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров."Обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет? В исторической перспективе. Ровным счетом ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня вступить в НАТО. Узнаем этот тезис. И тоже говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса мирными средствами. Вот мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партерами услышаны и приняты всерьёз", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220215/donbass-1772959819.html

россия

германия

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россия, владимир путин, олаф шольц, германия, в мире, украина, нато