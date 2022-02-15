https://ria.ru/20220215/nato-1772929800.html

Столтенберг рассказал о планах усиления НАТО на восточном направлении

Столтенберг рассказал о планах усиления НАТО на восточном направлении - РИА Новости, 15.02.2022

Столтенберг рассказал о планах усиления НАТО на восточном направлении

Столтенберг рассказал о планах НАТО усилить восточное направление будут зависеть от ситуации с Украиной - генсек

2022-02-15T15:43

2022-02-15T15:43

2022-02-15T16:23

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Планы усиления присутствия НАТО на восточном направлении будут зависеть от развития ситуации вокруг Украины, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи глав минобороны стран блока."За последние месяцы и недели мы наблюдали усиление присутствия (НАТО – ред.), так как мы столкнулись новым вызовом вокруг Украины… Мы будем решать, поддерживать ли такое присутствие (НАТО – ред.) в зависимости от того, что будет происходить на Украине. Пока рано давать прогнозы, так как до сих пор мы не видели деэскалации со стороны России", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли НАТО рассматривать свое усиление на восточном направлении, даже если напряженность вокруг Украины спадет.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220215/otvet-1772832309.html

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в мире, украина, нато, йенс столтенберг