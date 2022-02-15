Познер предположил, кто станет победителем президентских выборов во Франции
Телеведущий Познер предположил, что Макрон победит на выборах президента Франции
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер, имеющий французское гражданство, предполагает, что на выборах президента Франции в апреле победит действующий президент Эммануэль Макрон, претендующий на место Ангелы Меркель в Евросоюзе, об этом заявил журналист РИА Новости.
В апреле во Франции состоятся президентские выборы. Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке. Первый тур голосования пройдет 10 апреля, второй – 24 апреля. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Среди них - лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, журналист и писатель крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго (Социалисты), бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.
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"Я полагаю, что выиграет Макрон. У него, во-первых, конечно, административный ресурс, который всегда есть у главы государства. Кроме того, он проявляет очень большую активность последнее время и в какой-то степени пытается сделать так, чтобы он занял место Меркель, а Франция заняла место Германии. Но есть определённая опасность со стороны крайне правых националистических элементов, в частности (кандидат от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин) Ле Пен. Но и не только Ле Пен. Я не люблю предсказывать. Это бессмысленно, но думаю, что у Макрона наибольшие шансы выиграть (выборы), - сказал Познер в интервью РИА Новости.
Тем не менее Познер отметил, что он никогда не анонсирует своё политическое волеизъявление.
"Нет, я никогда не говорю (за кого отдам голос)", - сказал Познер, отвечая РИА Новости, за кого намерен голосовать на выборах во Франции.