https://ria.ru/20220215/makron-1772846943.html

Познер предположил, кто станет победителем президентских выборов во Франции

Познер предположил, кто станет победителем президентских выборов во Франции - РИА Новости, 15.02.2022

Познер предположил, кто станет победителем президентских выборов во Франции

Журналист и телеведущий Владимир Познер, имеющий французское гражданство, предполагает, что на выборах президента Франции в апреле победит действующий президент РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T10:26

2022-02-15T10:26

2022-02-15T10:26

владимир познер

франция

политика

эммануэль макрон

анн идальго

жан-люк меланшон

эрик земмур

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер, имеющий французское гражданство, предполагает, что на выборах президента Франции в апреле победит действующий президент Эммануэль Макрон, претендующий на место Ангелы Меркель в Евросоюзе, об этом заявил журналист РИА Новости.В апреле во Франции состоятся президентские выборы. Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке. Первый тур голосования пройдет 10 апреля, второй – 24 апреля. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Среди них - лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, журналист и писатель крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго (Социалисты), бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира."Я полагаю, что выиграет Макрон. У него, во-первых, конечно, административный ресурс, который всегда есть у главы государства. Кроме того, он проявляет очень большую активность последнее время и в какой-то степени пытается сделать так, чтобы он занял место Меркель, а Франция заняла место Германии. Но есть определённая опасность со стороны крайне правых националистических элементов, в частности (кандидат от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин) Ле Пен. Но и не только Ле Пен. Я не люблю предсказывать. Это бессмысленно, но думаю, что у Макрона наибольшие шансы выиграть (выборы), - сказал Познер в интервью РИА Новости.Тем не менее Познер отметил, что он никогда не анонсирует своё политическое волеизъявление."Нет, я никогда не говорю (за кого отдам голос)", - сказал Познер, отвечая РИА Новости, за кого намерен голосовать на выборах во Франции.

https://ria.ru/20220212/zelenskiy-1772404667.html

https://ria.ru/20220213/pekress-1772598230.html

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владимир познер, франция, политика, эммануэль макрон, анн идальго, жан-люк меланшон, эрик земмур