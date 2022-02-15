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В Белом доме заявили, что США поддерживают контакты с Россией

В Белом доме заявили, что США поддерживают контакты с Россией - РИА Новости, 15.02.2022

В Белом доме заявили, что США поддерживают контакты с Россией

США поддерживают контакты с Россией в координации со своими союзниками, заявила на брифинге в понедельник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T02:07

2022-02-15T02:07

2022-02-15T02:07

в мире

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нато

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. США поддерживают контакты с Россией в координации со своими союзниками, заявила на брифинге в понедельник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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россия

киев

москва

вашингтон

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в мире, дмитрий песков, россия, киев, москва, нато, карин жан-пьер, вашингтон