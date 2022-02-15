https://ria.ru/20220215/kirienko-1772893474.html

В Москве завершилась церемония прощания с Зинаидой Кириенко

В Москве завершилась церемония прощания с Зинаидой Кириенко - РИА Новости, 15.02.2022

В Москве завершилась церемония прощания с Зинаидой Кириенко

Церемония прощания с советской актрисой, народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко завершилась в Большом зале Дома кино, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:26

2022-02-15T13:26

2022-02-15T13:52

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Церемония прощания с советской актрисой, народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко завершилась в Большом зале Дома кино, передает корреспондент РИА Новости.Кириенко скончалась в возрасте 88 лет 12 февраля. Проститься с артисткой пришли коллеги и друзья. Церемонию провел советский и российский актер Аристарх Ливанов."У Зинаиды Михайловны не было возраста… Поистине ушла настоящая актриса. Беда в том, то уходит что-то очень большое хорошее настоящее сердечное в профессии и в человеческих отношениях. Уходят искренность и достоинство при абсолютном отсутствии звездности… Для меня это настоящая беда. Я рассчитывал, что смогу еще снять фильм с участием Зинаиды Михайловны, у меня даже в нескольких проектах были написаны для нее роли, мы их обсуждали", - рассказал актер и режиссер Игорь Черницкий на церемонии прощания.Дизайнер и подруга актрисы Аида Гицба отметила, что Кириенко прожила "красивую достойную жизнь, за которую нельзя стесняться"."Зина была настолько притягательная, у нее была женская манкость, к ней тянулись мужчины… Она была настоящим трудоголиком, сама сделала из себя певицу. Зина ходила упорно заниматься вокалом и в результате стала прекрасной певицей, сейчас ее называют королевой романсов. Такое у нее было желание и упорство во всем… Зина прожила действительно очень красивую бурную счастливую творческую и личную жизнь", - рассказала народная артистка России Лариса Лужина.Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известна ролями в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

https://ria.ru/20220212/kirienko-1772436727.html

https://ria.ru/20220212/aktrisa-1772450038.html

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аристарх ливанов, лариса лужина, умерла зинаида кириенко, культура, новости культуры, общество, зинаида кириенко