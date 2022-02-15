https://ria.ru/20220215/katastrofa-1772962540.html

Признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой, заявил Шольц

Признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой, заявил Шольц - РИА Новости, 15.02.2022

Признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой, заявил Шольц

Возможное признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик станет политической катастрофой и нарушением минских... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:39

2022-02-15T17:39

2022-02-15T21:24

олаф шольц

германия

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Возможное признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик станет политической катастрофой и нарушением минских договоренностей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту России о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР."Если парламент примет то, что было предложено, и это станет реальностью, конечно, это будет означать нарушение минских договоренностей. Это будет означать, что процесс прервется, и это будет политической катастрофой", — сказал Шольц по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.

https://ria.ru/20220215/terakt-1772945960.html

германия

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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олаф шольц, германия, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф