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https://ria.ru/20220215/katastrofa-1772962540.html
Признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой, заявил Шольц
Признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой, заявил Шольц - РИА Новости, 15.02.2022
Признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой, заявил Шольц
Возможное признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик станет политической катастрофой и нарушением минских... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:39
2022-02-15T21:24
олаф шольц
германия
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Возможное признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик станет политической катастрофой и нарушением минских договоренностей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту России о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР."Если парламент примет то, что было предложено, и это станет реальностью, конечно, это будет означать нарушение минских договоренностей. Это будет означать, что процесс прервется, и это будет политической катастрофой", — сказал Шольц по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
https://ria.ru/20220215/terakt-1772945960.html
германия
донецкая народная республика
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олаф шольц, германия, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф
17:39 15.02.2022 (обновлено: 21:24 15.02.2022)
 
Признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой, заявил Шольц

Канцлер германии Шольц: признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Возможное признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик станет политической катастрофой и нарушением минских договоренностей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту России о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"Если парламент примет то, что было предложено, и это станет реальностью, конечно, это будет означать нарушение минских договоренностей. Это будет означать, что процесс прервется, и это будет политической катастрофой", — сказал Шольц по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
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Олаф ШольцГерманияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияГосдума РФ
 
 
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